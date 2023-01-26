Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции

Турецкая компания Karpowership подписала с Энергетической компанией Украины (ЭКУ) меморандум о намерениях поставить плавучие электростанции мощностью 500 МВт. В компании заверили, что электростанции обеспечат электроэнергией 1 млн домохозяйств Украины.

«Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее»,— сказал коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези, его слова приводятся на сайте ЭКУ.

Плавучие электростанции могут разместить в портах Молдавии и Румынии. Соответственно, украинские сети будут получать электроэнергию через эти страны. Украинская и турецкая компании планируют перевести переговоры по этому вопросу с властями Румынии и Молдавии.

Генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко заявил, что энергосистема Украины подверглась 12 массированным российским атакам. По его словам, в условиях военных действий строительство новых энергоблоков для восстановления генерирующих мощностей невозможно.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. 5 января «Укрэнерго» сообщало, что во всех областях Украины введены лимиты на использование электроэнергии. В случае их превышения будут вводиться аварийные отключения. Кабинет министров Украины планирует наладить импорт электроэнергии из Евросоюза. По данным «Укрэнерго», на сегодняшний день импорт идет только из Словакии.

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Лусине Баласян