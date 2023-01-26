Жителей Свердловской области автоматически переведут на единый тариф оплаты электроэнергии

После установления новых тарифов на электроэнергию система сдачи показаний за электричество для свердловчан останется прежний, заявила руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова. По ее словам, у потребителей электроэнергии нет необходимости перепрограммировать счетчики. Она также уточнила, если в декабре было оплата была начислена по установленным ранее и затем отмененным высоким тарифам, управляющие организации сделают перерасчет и вернут переплату потребителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Потребителям, у которых установлены двухтарифные счетчики, по-прежнему нужно сдавать ночные и дневные показания, поскольку управляющие и сбытовые компании сами суммируют показания. В случае, если доля потребления электроэнергии в ночное время превышает 27%, людям лучше перейти на тариф «день-ночь». По оценкам экспертов, большинству жителей будет выгоднее перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования.

«В связи с отменой постановления 211 количество ночных часов по ночному тарифу в субботу, воскресенье и в праздничные дни снижается на 17%. Жителям Свердловской области необходимо проанализировать, в какое время они использует свои бытовые приборы», — пояснил начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») Владимир Черепков. Он также добавил, что потребитель может перепрограммировать счетчик. Для этого нужно обратиться в сбытовую или сетевую организацию, с которой заключен договор на обслуживание и организации сами доведут информацию до потребителей.

Как рассказали эксперты, в квитанциях за коммунальные услуги будет описан механизм начисления, указаны телефоны горячих линий, по которым необходимо обращаться в случае возникновения вопросов также подробные инструкции будут размещены на сайтах управляющих и сбытовых компаний.

Эксперты пояснили, что отмены ночного тарифа полностью не планируется. «Постановление на 2023 год уже принято оно будет действовать до конца года. Никаких претентзий от ФАС, я надеюсь, уже не будет. В принципе ночной тариф действует по всей территории РФ, его отмены не планируется. Его привели в соответствие с точки зрения именно часов использования», — объяснил член экспертной группы при свердловской РЭК и представитель Научно-экспертного совета по энергетике при Совфеде Владимир Имамов.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области установлены следующие тарифы: для жителей квартир с газовыми плитами единый (одноставочный) тариф составляет 5,15 руб./кВт.ч., дневной тариф — 6,01 руб., ночной — 2,86 руб. Для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним единый (одноставочный) тариф составляет 3,61 руб./кВт.ч., дневной тариф — 4,21 руб., ночной — 2 руб.

Анастасия Таначева

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