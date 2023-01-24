Жителям Екатеринбурга пересчитают плату за электричество за декабрь

Крупные управляющие компании (УК) Екатеринбурга сделают перерасчеты платы за электричество за декабрь после решения ФАС об отмене ранее принятых тарифов. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на УК. Так, перересчеты готовятся провести УК «Академический», «РЭМП Железнодорожного района», «УК ЖКХ» и УК «Ремстройкомплекс». Подавать заявление на перерасчет потребителям не потребуется.

В основном поставщике электроэнергии в городе — «Екатеринбургэнергосбыте» заявили, что разъяснение о порядке расчетов в связи с изменениями тарифов еще готовится.

При этом несколько мелких ТСЖ заявили, что перерасчетов за декабрь не будет, поскольку решение ФАС отменяет тарифы после 28 декабря.

Напомним, в ноябре прошлого года Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан. В итоге прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. На прошлой неделе в Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию.

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