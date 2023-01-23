В Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области отменила постановление «О применении тарифов на электрическую энергию для населения», которое было принято в 2011 году и регламентировало применение ночных и дневных тарифов на электричество. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации

Прежнее постановление устанавливало, тарифы в пиковой (дневной) зоне применяются в будние дни с 07:00 до 23:00, а тарифы, установленные для ночной зоны, применяются в будние дни с 23:00 до 07:00 часов, в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

В ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан. В итоге прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте