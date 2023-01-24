Свердловская РЭК объяснила, кому будет выгодно платить за электричество по единому тарифу

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области объяснила почему в регионе был отменен ночной тариф на электроэнергию и введены новые тарифы. Как объяснил член экспертной группы при региональной РЭК и представитель Научно-экспертного совета по энергетике при Совфеде Владимир Имамов, документы были приняты во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России. При этом он отметил, что Свердловская область – один из немногих регионов, где применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздничные дни по тарифу ночной зоны. По словам господина Имамова, для жителей, оплачивающих электрическую энергию по одноставочному тарифу, при оплате ничего не поменяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Потребителям, у которых при расчетах применяется тариф «день-ночь», необходимо обратиться в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования, но прежде рекомендуют проанализировать долю потребления в ночное время.

«Согласно нашему анализу, применение тарифа "день-ночь" более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией», — прокомментировал Владимир Имамов. Он также добавил, что в скором РЭК направит разъяснения в сбытовые организации.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. На прошлой неделе в Свердловской области отменили ночной тариф. Крупные управляющие компании Екатеринбурга намерены сделать перерасчеты платы за электричество за декабрь после решения ФАС об отмене ранее принятых тарифов.

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