Свердловская РЭК объяснила, кому будет выгодно платить за электричество по единому тарифу

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области объяснила почему в регионе был отменен ночной тариф на электроэнергию и введены новые тарифы. Как объяснил член экспертной группы при региональной РЭК и представитель Научно-экспертного совета по энергетике при Совфеде Владимир Имамов, документы были приняты во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы России. При этом он отметил, что Свердловская область – один из немногих регионов, где применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздничные дни по тарифу ночной зоны. По словам господина Имамова, для жителей, оплачивающих электрическую энергию по одноставочному тарифу, при оплате ничего не поменяется.
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Потребителям, у которых при расчетах применяется тариф «день-ночь», необходимо обратиться в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования, но прежде рекомендуют проанализировать долю потребления в ночное время.
«Согласно нашему анализу, применение тарифа "день-ночь" более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией», — прокомментировал Владимир Имамов. Он также добавил, что в скором РЭК направит разъяснения в сбытовые организации.
Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. На прошлой неделе в Свердловской области отменили ночной тариф. Крупные управляющие компании Екатеринбурга намерены сделать перерасчеты платы за электричество за декабрь после решения ФАС об отмене ранее принятых тарифов.