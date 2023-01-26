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Коммерсантъ FM
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Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из ружья в центре Махачкалы

Уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту стрельбы на проспекте Гамзатова в Махачкале, проиcшедшей накануне, возбуждено районным следственным отделом дагестанского управления Следственного комитета России. Фигурантом дела стал 36-летний житель Гумбетовского района республики, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, около 16:00 25 января подозреваемый, находясь у дома №18 на проспекте Расула Гамзатова, поссорился со своим знакомым, 35-летним жителем Махачкалы. Подозреваемый достал из своего автомобиля охотничье гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в потерпевшего, попав в грудную клетку и бедро.

«Опасаясь быть задержанным на месте происшествия, а также в связи с тем, что потерпевшему удалось скрыться с линии огня, подозреваемый прекратил его преследование и уехал в неизвестном направлении»,— говорится в сообщении.

План «Перехват» результата в первые часы после происшествия не принес. Следствие пытается выяснить местонахождение подозреваемого.

Юлия Рыбина, Махачкала

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