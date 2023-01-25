Полиция Махачкалы ищет мужчину за стрельбу из дробовика на улице

В Махачкале введен план «Перехват»: полиция пытается найти и задержать мужчину, ранившего из дробовика своего оппонента в ходе конфликта на одной из главных улиц города.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 15:10, сообщила пресс-службы республиканского МВД. Очевидцы сообщали о том, что районе дома №18 по проспекту Расула Гамзатова неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих и производил выстрелы в воздух.

По уточненной полицией информации, на проспекте Гамзатова между мужчинами произошел конфликт, один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов.

«Один пострадавший, 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован»,— говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что это предварительная информация. Обстоятельства происшествия уточняются. Однако личность стрелявшего уже установлена, принимаются меры к его задержанию.

Юлия Рыбина, Махачкала