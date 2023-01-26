«Росконгресс» открыл набор иногородних волонтеров на ПМЭФ-2023

Фонд «Росконгресс» совместно с Ассоциацией волонтерских центров открыл набор иногородних волонтеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 года. Подать свои заявки можно до конца февраля, а отбор пройдет в рамках Программы мобильности. Сам форум состоится с 14 по 17 июня.

При работе форума потребуется 60 волонтеров. Которые с 7 по 18 июня помогут подготовить площадку для мероприятия, будут работать на тематических стендах, сопровождать гостей форума и журналистов. Для этого кандидаты должны быть совершеннолетними, иметь гражданство РФ, владеть английским на уровне Upper Intermediate (B2), а также пройти онлайн-курс «Событийное волонтерство. Базовый Курс» и иметь опыт в сфере добровольничества.

Тех кандидатов, которые будут допущены и успешно пройдут личное интервью и тестирование обеспечат питанием, проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «Росконгресс» назвал стоимость участия в ПМЭФ-2023.

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