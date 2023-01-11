«Росконгресс» назвал стоимость участия в ПМЭФ-2023

Единый пакет участия в Петербургском международном экономическом форуме 2023 года будет стоить покупателю 720 тыс. руб. вместе с НДС. Ко 2 февраля стоимость вырастет до 960 тыс. руб., сообщили в пресс-службе «Росконгресса».

Стоимость участия по сравнению с прошлым годом не изменилась. Посещение ПМЭФ стоило те же 960 тыс. руб. с учетом НДС. Пакет «Участник» позволит посетителю побывать в зонах делового общения и на мероприятиях деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и событий по специальному приглашению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Росконгрессе назвали даты ПМЭФ, ПМЮФ и саммита Россия – Африка.

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