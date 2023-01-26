В ДОСААФ объяснили продажу здания в центре Екатеринбурга

Руководство ДОСААФ объяснило продажу шестиэтажного здания на Воеводина, 6 в Екатеринбурге уральскому девелоперу TEN. Напомним, специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (компания «ТЭН — Девелопмент») в конце прошлого года выкупил его за 154,5 млн руб.

Как рассказал и. о председателя свердловского регионального отделения ДОСААФ Юрий Яночкин, в здании более 20 лет не проводили капитальный ремонт, оно не эксплуатировалось с 2018 года. Часть классов, которые в нем находились, перенесли на другие площадки. «Объект продали, сейчас мы за счет этих средств будем совершенствовать учебно-материальную базу. Уже закупили первых три машины. Я надеюсь, что данные финансовые средства позволят нам реализовать наши учебные программы и проекты, сделать серьезнейший шаг вперед, для того, чтобы мы могли дальше развиваться и зарабатывать»,— прокомментировал сделку господин Яночкин.

Как ранее рассказывал гендиректор «TEN девелопмент» Юрий Романович, компания рассматривает вариант расширения торгового центра Limerance, который находится рядом, либо строительство нового здания на месте выкупленного объекта.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте