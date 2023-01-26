В ДОСААФ объяснили продажу здания в центре Екатеринбурга

Руководство ДОСААФ объяснило продажу шестиэтажного здания на Воеводина, 6 в Екатеринбурге уральскому девелоперу TEN. Напомним, специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (компания «ТЭН — Девелопмент») в конце прошлого года выкупил его за 154,5 млн руб.
Как рассказал и. о председателя свердловского регионального отделения ДОСААФ Юрий Яночкин, в здании более 20 лет не проводили капитальный ремонт, оно не эксплуатировалось с 2018 года. Часть классов, которые в нем находились, перенесли на другие площадки. «Объект продали, сейчас мы за счет этих средств будем совершенствовать учебно-материальную базу. Уже закупили первых три машины. Я надеюсь, что данные финансовые средства позволят нам реализовать наши учебные программы и проекты, сделать серьезнейший шаг вперед, для того, чтобы мы могли дальше развиваться и зарабатывать»,— прокомментировал сделку господин Яночкин.
Как ранее рассказывал гендиректор «TEN девелопмент» Юрий Романович, компания рассматривает вариант расширения торгового центра Limerance, который находится рядом, либо строительство нового здания на месте выкупленного объекта.