Уральский девелопер TEN выкупил здание ДОСААФ в центре Екатеринбурга

Компания «TEN девелопмент» выкупила конструктивистское здание в центре Екатеринбурга на ул. Воеводина, 6 / ул. Малышева, д. 31-д. Речь идет о нежилом здании, общей площадью 6,1 тыс. кв. м ДОСААФ.

Как указано на площадке торгов, аукцион пошел 20 декабря 2022 года. Начальная цена объекта составляла 150 млн руб. На торги заявились два участника — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, управляющей компанией СЗ «Дом на Воеводина» является ООО «ТЭН — Девелопмент». По данным площадки торгов, застройщик предложил наибольшую цену — 154,5 млн руб.

По словам гендиректора «TEN девелопмент» Юрия Романовича, компания рассматривает вариант расширения торгового центра Limerance, который находится рядом, либо новое строительство на месте выкупленного объекта. «Мы прорабатываем концепцию расширения ТЦ Limerance. На сегодняшний день можно сказать, что это будет многофункциональный комплекс смешанного назначения. Пока проект не готов, трудно сказать что-то определенное по поводу использования здания на Воеводина, 6. Но оно однозначно не является памятником архитектуры. Может быть, мы его приспособим. Может быть, на его месте начнем новое строительство», — рассказал Господин Романович изданию 66.ру.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте