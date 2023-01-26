Moet Hennessy сменила руководство «дочки» в России

Компания Moet Hennessy, входящая в группу Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), назначила нового руководителя дочерней компании в России ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕРГЮЛ. Должность генерального директора заняла Алина Клушина.

До назначения госпожи Клушиной ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус» возглавлял Себастьен Вильмо. Пост генерального директора компании он занял в мае 2018 года.

Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что в 2021 году выручка «Моет Хеннесси дистрибьюшн Рус» выросла с 5,5 млрд (в 2020-м) до 6,1 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась с 560 млн до 722,6 млн руб. Также в 2021 году компания выплатила дивиденды в размере 640 млн руб.

В марте 2022 года LVMH объявила о временном закрытии 124 магазинов в России. В ноябре Минпромторг РФ включил бренды Hennessy и Moet в список товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта.

Ранее в этом месяце о смене руководителей российских «дочек» сообщили немецкий молочный концерн Ehrmann и швейцарская компания Nestle. С 18 января российские ООО «Эрманн» и ООО «Кампина» возглавляет Йоханнес Шенхубер. 17 января генеральным директором «Нестле Россия» стал Денис Войтюк.

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Милена Костерева