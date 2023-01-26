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Коммерсантъ FM
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Walker бродит по Европе

Алкогольные бренды возвращаются в РФ параллельными путями

В параллельный импорт алкогольных брендов, поставки которых приостановили производители, включаются ведущие российские дистрибуторы. Так, Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы есть у Luding Group и крупных профильных сетей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Структура Beluga Group «Синергия импорт» в декабре 2022 года зарегистрировала декларации о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker, обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации. Указанный размер партий — около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л. Оба бренда с ноября 2022 года входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт. Источники “Ъ” на рынке считают, что Beluga Group планирует ввозить товар в рамках этого механизма. В Beluga Group комментарий не предоставили.

Beluga Group — один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкоголя в России. В 2022 году ее отгрузки выросли на 6,8%, до 16,8 млн дал, из которых 13,9 млн дал приходится на собственные бренды (Beluga, «Архангельская», «Золотой резерв», Green Baboon и др.).

Johnnie Walker входит в портфель Diageo, которая после начала военных действий РФ на Украине объявила о приостановке продаж, а затем — о сокращении деятельности в России. А о прекращении поставок Jagermeister местный дистрибутор ГК «Руст» сообщил в письме клиентам в прошлом ноябре. В Mast-Jagermeister “Ъ” не ответили.

По словам собеседников “Ъ”, Beluga Group вряд ли ограничится указанными брендами и партиями, а поставляемые по параллельному импорту напитки могут предназначаться в том числе для собственной сети «Винлаб». Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что для «Винлаба» заявленный объем выглядит незначительным, речь может идти о тестовой поставке. По словам источников “Ъ”, закупить алкоголь некоторых разрешенных для параллельного импорта в РФ брендов в Европе несложно, например, у оптовых компаний.

Как отмечают собеседники “Ъ”, параллельный импорт уже используют или планируют несколько крупных алкогольных дистрибуторов, среди которых АСТ и Luding Group. Так, «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с Luding Group, в конце 2022 года также получила декларации на Jagermeister, Johnnie Walker, а также Jack Daniels, Jim Beam, Macallan. Партии Jagermeister, Johnnie Walker и Jack Daniels задекларировала и «Бристоль Ритейл Логистикс», входящая в одну группу с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».

Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов говорит, что компания поставляет только те напитки, с которыми уже работала и в происхождении и качестве которых уверена. Другой собеседник “Ъ” в крупной компании отметил, что планирует точечные поставки. В Luding Group и «Красном & Белом» “Ъ” не ответили. Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что его компания работать с параллельным импортом не планирует, так как рост продаж обеспечивает текущий портфель.

Александр Ставцев отмечает, что параллельный импорт Jagermeister вызывает особенно активный интерес у местных дистрибуторов и некоторых торговых сетей. Бренд сформировал категорию травяных ликеров и занимал основную долю в продажах, поэтому найти ему замену сложно в отличие, например, от виски, поясняет он. В ГК «Руст» заявили “Ъ”, что остаются единственным дистрибутором Jagermeister в стране и продолжают поставки. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи ликеров в России в объеме сократились на 0,8%, виски — на 6,6% год к году.

По словам Александра Ставцева, параллельный импорт алкогольных брендов несколькими крупными компаниями может привести в том числе к снижению средних регулярных цен, так как ранее ценовая политика определялась одним дистрибутором. Но и скидок, в которые инвестировал поставщик, ждать тоже не стоит, добавляет эксперт.

Анатолий Костырев

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