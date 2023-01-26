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«Эфко» вложила 300 млн рублей в производство кормовой добавки для коров

Группа «Эфко» вложила в производство кальциевых солей жирных кислот мощностью более 5 тыс. т в год около 300 млн руб. В пресс-службе ГК рассказали, что выпуск инновационной добавки к рациону КРС производится в Каменском районе Воронежской области на принадлежащем «Эфко» заводе «Евдаково».

«Кальциевые соли жирных кислот отличаются высокой энергетической ценностью, дополнительно обогащены кальцием — более 9 г в 100 г продукта, разработаны с учетом особенностей строения ЖКТ коровы. Они предназначены для наиболее эффективного усвоения энергии и полезных микроэлементов, в том числе в послеотельный период»,— уточнили в «Эфко».

«Эфко» — один из крупных российских производителей масложировой продукции. Выпускает соусы, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и др. Как следует из годового отчета группы «Русагро», в 2021 году «Эфко» занимала 48% российского рынка промышленных жиров и 11% рынка фасованного растительного масла. В 2021 году выручка группы выросла на 56%, до 223 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга Infoline Food & Drink. Разработкой инновационных кормов для крупного рогатого скота в «Эфко» занимается проект «Умная ферма».

О проекте «Эфко» по выпуску биологически синтезированных масел читайте в публикации «Ъ» «На маслозавод пришли аналоговики».

Мария Старикова

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