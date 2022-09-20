На маслозавод пришли аналоговики

Один из крупных производителей растительных масел — ГК «Эфко» — займется выпуском биологически синтезированных аналогов этого продукта. Компания вложила 100 млн руб. в технологию получения жиров из дрожжей, на базе которой хочет сделать аналог масла какао, а также альтернативы для оливкового, соевого и рапсового. Кондитеры пока скептически относятся к новинке, хотя эксперты видят потенциал у такой продукции на мировом рынке.

О том, что «Эфко» займется производством биологически синтезированных растительных масел, “Ъ” рассказали в самой группе. Технология предусматривает модификацию пищевых дрожжей для продуцирования аналогичным растительным маслам жиры. На первом этапе «Эфко» планирует выпустить аналог самого дорогого из растительных масел — масла какао, которое ввозится из Африки. В перспективе планируется начать производство аналогов оливкового, соевого и рапсового масел. В инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов «Эфко» вложила 100 млн руб.

«Эфко» — один из крупных российских производителей масложировой продукции. Выпускает соусы, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и др. Как следует из годового отчета группы «Русагро», в 2021 году «Эфко» занимала 48% российского рынка промышленных жиров и 11% рынка фасованного растительного масла. В прошлом году выручка группы выросла на 56%, до 223 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга Infoline Food & Drink.

Производство биологически синтезированных растительных масел — второй foodtech-проект акционеров «Эфко» после запуска растительных аналогов мясных и молочных продуктов под маркой Hi!. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов отмечает, что развитие жиров из микроорганизмов — наиболее перспективное направление бизнеса группы. «Для такого масла не нужны поля, элеваторы и маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается в ферментный завод»,— говорит он. В «Эфко» намерены выпустить продукцию либо в паритете по цене традиционному аналогу, либо дешевле.

Как отмечает собеседник “Ъ” в отрасли, биотехнологии — одно из основных направлений для «Эфко» в последние годы. Так, группа уже производит обогащенный шрот, используемый в качестве кормового ингредиента для сельскохозяйственных животных, указывает он. Опрошенные “Ъ” конкуренты «Эфко» на масложировом рынке — группа «Русагро», группа «Благо» и компания Margaron — комментарии не предоставили.

Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что потенциал нового продукта «Эфко» будет зависеть от того, какому стандарту будет соответствовать аналог какао-масла, каков будет вкус и цена. По его словам, пока по российским стандартам есть возможность выпускать эквивалент и заменитель какао-масла. Первый — дорогой продукт, представляющий собой смесь фракций разных растительных жиров, максимально похожий по свойствам на какао-масло, поясняет господин Муравьев. А заменитель, продолжает он, на оригинал по свойствам и вкусу не похож, это дешевый ингредиент, который используется при производстве глазурей и кондитерской плитки.

Один из основателей Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, гендиректор и совладелец Greenwise Артем Пономарев считает, что «Эфко» сможет выпустить аналог, сохранив органолептические свойства оригинала. «Вопрос в масштабируемости и, как следствие, цене, потому что любая альтернатива подобного рода должна быть дешевле привычного продукта»,— указывает он.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что для «Эфко» российский рынок в данном случае может быть далеко не приоритетным. По его словам, группа претендует на статус глобального игрока в сфере foodtech, поэтому, вероятно, и перенесла штаб-квартиру профильного корпоративного венчурного фонда Fuel For Growth в ОАЭ. А в мире в последние годы создание альтернативных жиров с помощью модифицированных бактерий — один из трендов foodtech, указывает эксперт. В частности, отмечает господин Сизов, полученная таким образом продукция «Эфко» может использоваться в пищевой промышленности как замена пальмовому маслу, скептическое отношение к которому есть не только в России. Хотя собеседник “Ъ” на масложировом рынке сомневается, что затратная технология биологического синтеза жиров и экономика традиционного производства пальмового масла смогут конкурировать.

Анатолий Костырев