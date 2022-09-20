Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На маслозавод пришли аналоговики

«Эфко» займется выпуском биологически синтезированных масел

Один из крупных производителей растительных масел — ГК «Эфко» — займется выпуском биологически синтезированных аналогов этого продукта. Компания вложила 100 млн руб. в технологию получения жиров из дрожжей, на базе которой хочет сделать аналог масла какао, а также альтернативы для оливкового, соевого и рапсового. Кондитеры пока скептически относятся к новинке, хотя эксперты видят потенциал у такой продукции на мировом рынке.

О том, что «Эфко» займется производством биологически синтезированных растительных масел, “Ъ” рассказали в самой группе. Технология предусматривает модификацию пищевых дрожжей для продуцирования аналогичным растительным маслам жиры. На первом этапе «Эфко» планирует выпустить аналог самого дорогого из растительных масел — масла какао, которое ввозится из Африки. В перспективе планируется начать производство аналогов оливкового, соевого и рапсового масел. В инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов «Эфко» вложила 100 млн руб.

«Эфко» — один из крупных российских производителей масложировой продукции. Выпускает соусы, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и др. Как следует из годового отчета группы «Русагро», в 2021 году «Эфко» занимала 48% российского рынка промышленных жиров и 11% рынка фасованного растительного масла. В прошлом году выручка группы выросла на 56%, до 223 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга Infoline Food & Drink.

Производство биологически синтезированных растительных масел — второй foodtech-проект акционеров «Эфко» после запуска растительных аналогов мясных и молочных продуктов под маркой Hi!. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов отмечает, что развитие жиров из микроорганизмов — наиболее перспективное направление бизнеса группы. «Для такого масла не нужны поля, элеваторы и маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается в ферментный завод»,— говорит он. В «Эфко» намерены выпустить продукцию либо в паритете по цене традиционному аналогу, либо дешевле.

Как отмечает собеседник “Ъ” в отрасли, биотехнологии — одно из основных направлений для «Эфко» в последние годы. Так, группа уже производит обогащенный шрот, используемый в качестве кормового ингредиента для сельскохозяйственных животных, указывает он. Опрошенные “Ъ” конкуренты «Эфко» на масложировом рынке — группа «Русагро», группа «Благо» и компания Margaron — комментарии не предоставили.

Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что потенциал нового продукта «Эфко» будет зависеть от того, какому стандарту будет соответствовать аналог какао-масла, каков будет вкус и цена. По его словам, пока по российским стандартам есть возможность выпускать эквивалент и заменитель какао-масла. Первый — дорогой продукт, представляющий собой смесь фракций разных растительных жиров, максимально похожий по свойствам на какао-масло, поясняет господин Муравьев. А заменитель, продолжает он, на оригинал по свойствам и вкусу не похож, это дешевый ингредиент, который используется при производстве глазурей и кондитерской плитки.

Один из основателей Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, гендиректор и совладелец Greenwise Артем Пономарев считает, что «Эфко» сможет выпустить аналог, сохранив органолептические свойства оригинала. «Вопрос в масштабируемости и, как следствие, цене, потому что любая альтернатива подобного рода должна быть дешевле привычного продукта»,— указывает он.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что для «Эфко» российский рынок в данном случае может быть далеко не приоритетным. По его словам, группа претендует на статус глобального игрока в сфере foodtech, поэтому, вероятно, и перенесла штаб-квартиру профильного корпоративного венчурного фонда Fuel For Growth в ОАЭ. А в мире в последние годы создание альтернативных жиров с помощью модифицированных бактерий — один из трендов foodtech, указывает эксперт. В частности, отмечает господин Сизов, полученная таким образом продукция «Эфко» может использоваться в пищевой промышленности как замена пальмовому маслу, скептическое отношение к которому есть не только в России. Хотя собеседник “Ъ” на масложировом рынке сомневается, что затратная технология биологического синтеза жиров и экономика традиционного производства пальмового масла смогут конкурировать.

Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...