Bloomberg: Россия наращивает перевалку Urals в море до рекордных показателей

Перевалка российской нефти Urals в море достигла рекордных показателей после введения потолка цен на энергоноситель, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров. По итогам января, поставки Urals могут достигнуть рекордных 14 млн баррелей. Объем перевалки за декабрь 2022 года и январь 2023 года составит 19 млн баррелей.

По оценке Bloomberg, в перевалке российской Urals задействованы пять супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании. Согласно данным по отслеживанию танкеров, два из них находятся в Сеуте, еще три уже отплыли в Азию. Также к концу месяца в Сеуту должны прибыть шесть танкеров с Urals из портов в Балтийском море.

5 декабря 2022 года государства G7 и ЕС ввели потолок цен на поставки нефти из России на уровне $60 за баррель, что, по оценке Bloomberg, привело к резкому падению доходов бюджета РФ. В январе Reuters сообщал, что на этом фоне экспорт российской из портов Балтийского моря в страны Азии вырос на 27% по сравнению с декабрем 2022 года. Также с декабря по январь средняя цена Urals упала на 19%, сообщали в Минфине.

По данным «Ъ», правительство России в рамках указа президента собирается запретить российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на потолок цен. Экспортеры будут должны направлять контракты для проверки в Федеральную таможенную службу.

Подробнее — в материале «Ъ» «В нефтекомпаниях развивают самоконтроль».

Олеся Павленко