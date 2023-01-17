Reuters: Россия резко увеличила поставки нефти из балтийских портов в Азию

Экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в страны Азии с 1 по 15 января увеличился на 27%, до 2,8 млн т по сравнению с тем же периодом декабря 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и портала Refinitiv Eikon.

По данным агентства, экспорт российский и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги с 1 по 15 января увеличился до 3,4 млн т с 2,5 млн т в декабре. В этом числе 3,1 млн т нефти из России, что на 35% больше, чем в тот же период декабря.

Основными импортерами российской нефти в январе, считают трейдеры, остаются Индия и Китай. По данным Reuters, для вывоза нефти Urals в Китай Россия задействовала как минимум четыре супертанкера VLCC в декабре 2022 года, а один — для поставки в Индию в январе. Трейдеры отмечают, что это позволяет снизить затраты на транспортировку нефти в Азию.

Россия переориентировала поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и введение ценового потолка на морские поставки российского энергоресурса. Ограничение цены действует с 5 декабря на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин запретил поставлять нефть по контрактам, в которых указан ценовой потолок. По данным Reuters, Россия продает нефть в Китай и Индию с большим дисконтом.

О ситуации на нефтяном рынке России — в материале «Ъ FM» «Эмбарго и потолок придавили цены на нефть».

Лусине Баласян