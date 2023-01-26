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Коммерсантъ FM
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ООН: с 24 февраля страны Европы приняли 7,9 млн беженцев с Украины

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с начала военной операции на Украине в страны Европы прибыли 7 996 573 украинца. Для получения временной защиты и поддержки зарегистрировались 4 952 938 человек. Лишь за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 593.

Большинство украинских беженцев отправились в Россию (2 852 395). Далее идут следующие страны:

  • Польша — 1 563 386,
  • Германия — 1 021 667,
  • Чехия — 483 620,
  • Италия — 169 306,
  • Испания — 161 012,
  • Великобритания — 157 300,
  • Болгария — 151 332,
  • Франция — 118 994,
  • Румыния — 109 413,
  • Словакия — 107 203,
  • Молдавия — 102 160.

Остальные государства приняли менее 100 тыс. украинцев. В целом с начала вооруженного конфликта, по данным УВКБ, Украину покинули 17 923 566 человек (население Украины составляет около 43 млн). Обратно в страну вернулись 9 770 241 украинец.

За ситуацией на Украине следите в трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Дарья Эрозбек

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