ООН: с 24 февраля страны Европы приняли 7,9 млн беженцев с Украины

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с начала военной операции на Украине в страны Европы прибыли 7 996 573 украинца. Для получения временной защиты и поддержки зарегистрировались 4 952 938 человек. Лишь за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 593.

Большинство украинских беженцев отправились в Россию (2 852 395). Далее идут следующие страны:

Польша — 1 563 386,

Германия — 1 021 667,

Чехия — 483 620,

Италия — 169 306,

Испания — 161 012,

Великобритания — 157 300,

Болгария — 151 332,

Франция — 118 994,

Румыния — 109 413,

Словакия — 107 203,

Молдавия — 102 160.

Остальные государства приняли менее 100 тыс. украинцев. В целом с начала вооруженного конфликта, по данным УВКБ, Украину покинули 17 923 566 человек (население Украины составляет около 43 млн). Обратно в страну вернулись 9 770 241 украинец.

За ситуацией на Украине следите в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек