Участник конфликта в Махачкале, после которого в ОВД погиб его знакомый, сдался полиции

Советский районный суд Махачкалы постановил отправить под домашний арест 40-летнего жителя города Арсена Магомедова, который в ходе произошедшего в минувшую пятницу конфликта пустил в ход оружие, а затем скрылся с места происшествия.

Согласно представленному в суд материалу, он добровольно обратился в отдел полиции, выдал пистолет и сообщил о совершенном преступлении.

Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением насилия к гражданину с применением оружия (ч. 2 ст.213 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», вечером 20 января в Махачкале на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них — это был Арсен Магомедов — несколько раз выстрелил из травматического оружия в другого. Прибывшие на вызов полицейские пришли к выводу, что с места происшествия стрелку помог скрыться его знакомый Курбан Далгатов — он был доставлен в Советский райотдел Махачкалы.

Спустя несколько часов, как предполагает следствие, после избиения полицейскими и примененных к нему пыток, Далгатов скончался. Трое оперуполномоченных уголовного розыска стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Они уже арестованы по решению суда.

Как сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, сегодня следствие ходатайствовало перед судом о заключении Магомедова под стражу. Однако при рассмотрении материала суд учел, что следствие не представило достаточных доказательств, свидетельствующих о наличии реальных оснований предполагать, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, чтобы склонить их к даче ложных показаний.

Суд также принял во внимание, что у обвиняемого четверо детей, трое из них малолетние, один ребенок — инвалид, и на иждивении у Магомедова находятся родители — инвалиды первой и второй группы. Суд пришел к выводу, что в отношении обвиняемого возможно применение не столь строгой меры пресечения, как запросило следствие.

Постановлением суда Арсену Магомедову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 21 марта, с наложением соответствующих ограничений.

Юлия Рыбина, Махачкала