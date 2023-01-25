Как «Ростех» делал большую газовую турбину

Главное достижение корпорации в энергомашиностроении — завершение разработки и обкатки первой российской турбины большой мощности ГТД-110М. На создание экземпляра ушло десять лет. ОДК совместно с «Роснано», «Интер РАО» и Минпромторгом возобновили работу над турбиной в 2013 году. В 2017 году один из механизмов машины вышел из строя, но в ОДК поломку называли не фатальной. В январе 2023 года в ОДК объявили, что агрегат успешно прошел испытания на стенде Ивановских ПГУ (325 МВт, принадлежит «Интер РАО»).

Первая ГТД-110М будет установлена на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, которую строит «Технопромэкспорт» (подконтролен «Ростеху»). Запуск станции намечен на конец 2023 года. В 2025–2026 годах ОДК планирует поставить три турбины «Газпром энергохолдингу» для установки на энергоблоках Новочеркасской ГРЭС, которые будут окупаться за счет гарантированных платежей энергорынка.

Летом 2020 года стало известно, что «Интер РАО» и «Роснано» планируют начать переговоры с «Ростехом» о выходе из проекта. «Интер РАО» оценивало свою долю в проекте в 4,5 млрд руб., «Роснано» — в 3,8 млрд руб.

Полина Смертина