Разделительный союз «Илим»

Россию покидает очередной крупный иностранный инвестор — американская International Paper. Компания за $484 млн продала 50% в лидере российской лесопромышленной отрасли, группе «Илим», российским акционерам. Но сделке, проводимой с существенным дисконтом, еще предстоит получить разрешение властей, которые в конце прошлого года не согласовали выход другого крупного международного игрока — австрийской Mondi. Эксперты считают, что вряд ли «Илим» после ухода зарубежного партнера ждут значимые изменения стратегии, но допускают удорожание кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Американский производитель бумаги и упаковки International Paper договорилась о продаже своей доли 50% акций в Ilim SA (владеет 96,37% в группе «Илим») своим российским партнерам — Захару Смушкину, а также братьям Борису и Михаилу Зингаревичам. Сумма сделки составила $484 млн, что предполагает общую стоимость группы «Илим» в $3,5 млрд. Компания была оценена с мультипликатором к EBITDA в 3,1 по результатам 2022 года (EBITDA за год составила $1,11 млрд) и учитывает чистый долг в размере $2,45 млрд. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. В Федеральной антимонопольной службе “Ъ” сообщили, что пока соответствующих заявок от компаний там не получали. Помимо этого, говорится в сообщении International Paper, также стороны договорились о выкупе за $24 млн оставшихся 2,39% акций в группе «Илим».

Достижение договоренностей о приобретении доли International Paper “Ъ” подтвердил председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин.

15-летнее партнерство с компанией он назвал «одним из самых успешных примеров реализации совместных проектов в лесопромышленном комплексе». За это время объем производства увеличился в два раза, а общая стоимость компании выросла почти в три раза, пояснил совладелец компании. «Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение»,— отметил он.

«Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,6 млн тонн. В первом полугодии 2023 года «Илим» планирует ввести в эксплуатацию целлюлозно-картонный комбинат мощностью 600 тыс. тонн готовой продукции в год в Усть-Илимске Иркутской области стоимостью $1,3 млрд.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов полагает, что после выхода иностранного акционера, который помогал привлекать средства на реализацию проектов у западных кредитных организаций, «Илим» может столкнуться с ростом ставки при оформлении кредитов в российских банках. По его мнению, в корпоративном управлении вряд ли что-то сильно изменится, однако теперь российским акционерам будет проще принимать решения, которые раньше могли долго согласовываться с International Paper.

С этим согласны и аналитики агентства WhatWood. Там полагают, что привлекать заемный капитал может стать сложнее. При этом там отмечают, что в трейдинговой стратегии компании, чей экспорт традиционно был ориентирован на Китай, вряд ли что-то изменится. К 2025 году «Илим» намерен довести объемы поставок туда до 2,5 млн тонн.

Источники “Ъ” на рынке поясняют, что долей в «Илиме» после объявления о предстоящем выходе International Paper интересовались китайские инвесторы, но переговоры с ними не ушли дальше начальной стадии.

«Других претендентов, кроме Захара Смушкина и его партнеров по "Илиму", де-факто быть не могло, так как у них было право первоочередного выкупа доли американской компании»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

По оценке участников рынка, цена для такого актива является достаточно низкой, но с учетом существующих реалий, когда правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобряет сделки по уходу зарубежных компаний только со значительными дисконтами, вряд ли могло быть по-другому. Источники “Ъ” сомневаются, что у российских акционеров возникнут сложности с завершением сделки.

Однако прецедент блокирования выхода иностранного инвестора из российского лесопромышленного бизнеса уже есть: австрийская группа Mondi в конце 2022 года не смогла продать свой ключевой актив в России — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Покупателем за 95 млрд руб. должны были стать структуры владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Сейчас бизнесмен завершает сделку по покупке у банка Траст ООО «Кама», владеющего единственным в России заводом по производству беленого картона. С выходом из более мелких активов у Mondi проблем не возникло: 15 декабря компания заключила соглашение о продаже завода по выпуску гофрокартона и двух заводов по производству потребительских гибких материалов за 1,6 млрд руб. российской ГОТЭК.

Еще одной крупной сделкой, уже одобренной правкомиссией, стала продажа американской Sylvamo Corporation своего российского актива — «Сильвамо Корпорейшн Рус», управлявшего Светогорским ЦБК (мощность — 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона в год). Сумма сделки составила 24,7 млрд руб. ($420 млн), покупателем выступил российский менеджмент.

Ольга Мордюшенко