РБК: власти не согласовали продажу принадлежащего австрийцам производителя бумаги «Снегурочка»

Российские власти не одобрили продажу принадлежащего австрийской Mondi Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми, сообщает РБК. Купить ЛПК планировала структура совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. По данным источников издания, причиной отказа могла стать слишком высокая цена.

Сыктывкарский ЛПК выпускает ежегодно более 1,1 млн т офисной, офсетной и газетной бумаги, тарного картона и сухой товарной целлюлозы. Самый известный бренд компании — бумага «Снегурочка».

РБК ссылается на данные одного из претендентов на актив, а также на источник в правительстве и топ-менеджера одной из крупнейших российских лесопромышленных компаний. Неназванный чиновник утверждает, что сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба. Другой источник заявил, что одобрение не дала правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Ее якобы не устроило то, что предложенная покупателем цена оказалась значительно выше, чем у других претендентов.

В пресс-службе Mondi заявили, что для продажи Сыктывкарского ЛПК структуре господина Харитонина нужно получить одобрение от правкомиссии, а также антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается»,— утверждают в компании.

О планах Mondi продать Сыктывкарский ЦБК стало известно в конце августа. Компания готова была закрыть сделку во втором полугодии. В середине декабря Mondi продала упаковочный бизнес в РФ группе «Готэк» за 1,6 млрд руб.

Лаура Кеффер