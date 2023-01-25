Годовая инфляция в России снизилась до 11,49%

Инфляция за период с 17 по 23 января составила 0,14%, следует из данных Росстата. За неделю этот показатель упал всего на 0,01%. С начала года к 23 января цены выросли на 0,53%. В годовом выражении инфляция снизилась до 11,49% с 11,57%, следует из данных Минэкономики.

Среди продовольственных товаров за неделю больше всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,6%), сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (+0,4%), мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания и водку (+0,3%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло (+0,3%), туалетная бумага и спички (+0,2%). Также выросли цены на телевизоры (+0,9%), электропылесосы (+0,8%), легковые автомобили иностранных марок.

Среди медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин) (+0,4%), аллохол (+0,3%), поливитамины (+0,2%), ренгалин (+0,1%).

Стоимость полета в салоне экономкласса самолета выросла на 0,9%, на проезд в метро в среднем по России — на 0,5%, троллейбусе — на 0,3%, городском автобусе — на 0,2%. Рост цен на бензин за неделю обогнал рост инфляции и составил 0,65%.

По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллины, в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. По ее прогнозу, весной этот показатель опустится до 4%.

Анастасия Ларина