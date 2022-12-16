Набиуллина допустила падение годовой инфляции ниже 4% весной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. По ее прогнозу, весной показатель может опуститься 4%. Однако, как отметила глава ЦБ, годовая инфляция мало отражает реальное положение дел, поскольку это показатель «перегружен прошлыми шоками».

«В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас»,— сообщила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

В качестве основных проинфляционных рисков госпожа Набиуллина выделила: повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах экономики, ограничение предложения, увеличение бюджетного дефицита, ухудшение условий внешней торговли.

Ранее сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По словам главы Банка России, регулятор продолжит определять траекторию ключевой ставки, чтобы снизить инфляцию до 4% к 2024 году.

По оценке Центробанка, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Показатель учитывает индексацию тарифов на коммунальные услуги. Согласно прогнозам регулятора, в 2023 году годовая инфляция будет на уровне 5–7%.

О динамике цен в ноябре — в материале «Инфляция салатного типа».

Анастасия Ларина