Структура Ткачева реконструирует советский санаторий «Белые ночи» в Сочи за 10 млрд рублей

В Сочи реконструкцию 17-этажного здания санатория «Белые ночи» и возведение новых корпусов завершат в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время идет подготовка к проектным работам. Инвестор, девелоперская компания Five, проведет реставрацию здания и благоустройство территории, в том числе пляжной полосы. Объем инвестиций, необходимых для реконструкции санатория «Белые ночи», составит 10 млрд руб.

«На месте устаревшего санатория в крае вновь заработает современный санаторно-гостиничный комплекс с комфортными спальными корпусами, улучшенной медицинской базой, спа и зонами отдыха»,— отметил временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Санаторий «Белые ночи» занимает территорию площадью 10 га, из которых около семи приходятся на парк. Благоустройство проведут с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Компания Five подконтрольна структурам экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Суммарно в четыре проекта на Кубани предприятие инвестирует 130 млрд руб. Крупнейшим из них является строительство комплекса апартаментов класса lux Mantera Seaview Residence в Сириусе. Летом прошлого года стоимость пентхауса в комплексе резиденций составила 1 млрд руб.

В июле прошлого года стало известно, что санаторий «Белые ночи» в Сочи купила ГК Mantera семьи Александра Ткачева.

Анастасия Донскова

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