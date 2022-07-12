Mantera заселилась в санаторий

ГК Mantera семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева выкупила санаторий «Белые ночи» в Сочи, заплатив за него до 2 млрд руб. Эксперты полагают, что устаревшее здание будет реконструировано в гостиницу, а на территории в 10 га будет построено еще до 40 тыс. кв. м апартаментов. Но начинать новый проект во время кризиса может быть рискованно, так как спрос на недвижимость на Черноморском побережье заметно падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О покупке Mantera санатория «Белые ночи» в Сочи рассказали два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил источник “Ъ”, близкий к компании. АО «Санаторий "Белые ночи"», на чьем балансе находится объект, 20 мая был исключен из списка аффилированных лиц предыдущего владельца объекта — ГК «Кировский завод». У санатория также сменился гендиректор — им стал Марк Большедворский, которого Владимир Путин в конце 2021 года освободил с должности прокурора Севастополя. В Mantera не ответили на запрос “Ъ”. В ГК «Кировский завод» подтвердили информацию о продаже актива, отказавшись называть покупателя и сумму сделки.

Mantera владеет и управляет курортами «Красная Поляна» и тематическим парком «Сочи парк». Кроме того, группа занимается строительством комплекса Mantera Seaview Residence в Сириусе, где появится пятизвездная гостиница на 400 номеров и 319 элитных апартаментов.

За «Белые ночи» Mantera могла заплатить 1,5–2 млрд руб., подсчитал гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Сейчас на территории санатория в 10 га расположен только один гостиничный корпус на 20 тыс. кв. м на 292 номера. Скорее всего, это здание будет реконструировано в новый отель, на что потребуется около 1 млрд руб., добавляет председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Санаторий «Белые ночи» расположен в Лазаревском районе: ранее эта локация не пользовалась популярностью у девелоперов из-за удаленности от центра города, но сейчас она активно застраивается, отмечает партнер Commonwealth Partnership Марина Смирнова. Она напоминает, что сейчас Сочи — единственный город на Черноморском побережье, где даже во время военной операции на Украине функционирует аэропорт. Но это не позволило гостиничному рынку города нарастить поток туристов. Из-за кризиса и более длительного перелета из центральной России по итогам января—мая 2022 года загрузка отелей в Сочи упала до 52–55%, хотя в прошлом году она находилась на уровне 65–69%, подсчитала госпожа Смирнова.

Помимо реконструированного здания на территории «Белых ночей» можно дополнительно построить апартаменты, считает Марина Смирнова. По оценке Сергея Камлюка, объем нового строительства может составить 30–40 тыс. кв. м, на что потребуется 3,9–5,2 млрд руб. Ирина Доброхотова предупреждает, что 7 га территории санатория занимает ботанический сад, который может иметь охранный статус и станет препятствием для нового строительства.

В то же время спрос на новостройки, как и в остальных регионах России, упал и в Сочи. В июне 2022 года количество сделок по покупке строящихся апартаментов сократилось на 15,5% год к году, а с квартирами — на 32%, подсчитала гендиректор Nedvex Юлия Галимова. Но этот результат оказался гораздо лучше, чем в столице. По данным «ЦИАН. Аналитики», в июне 2022 года объем договоров долевого участия в строительстве столичных новостроек сократился за год вдвое.

По данным bnMap.pro, сейчас стоимость строящихся новостроек в районе «Белых ночей» составляет более 360 тыс. руб. за 1 кв. м. Но эти объекты относятся к комфорт-классу, а учитывая опыт Mantera в премиальном сегменте, не исключено, что будущий проект будет продаваться по 600 тыс. руб. за 1 кв. м, полагает Ирина Доброхотова. В целом по Сочи сейчас цены зафиксированы на более высоком уровне: в июне апартаменты подорожали на 18,62% год к году до 637 тыс. руб., уточнила госпожа Галимова. Она ожидает, что в ближайшие полгода стоимость новостроек вырастет еще на 15%.

Дарья Андрианова