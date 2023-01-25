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Коммерсантъ FM
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Аксаков подтвердил создание в России стейблкойна для экспортных расчетов

Россия может выпустить обеспеченные золотом аффинажных заводов стейблкойны для проведения международных расчетов, в том числе с Ираном. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита делегации парламентариев в Иран.

Стейблкойн — общее название криптовалют, курс которых привязан к обычным валютам или физическим товарам и подвержен меньшим колебаниям, чем необеспеченные криптовалюты.

«Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить… и под эти запасы золота выпускаются ЦФА, а дальше они выступают средством платежа, например во взаиморасчетах России и Ирана»,— рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Анатолия Аксакова, предложение было воспринято с «с интересом», что свидетельствует о том, что Москва и Тегеран двигаются в правильном направлении.

Господин Аксаков также отметил, что у Ирана есть большой долг по поставкам товаров из России, а колебания иранской валюты довольно велики. У Ирана два курса местной валюты — иранского риала — к доллару. Один из них — рыночный, другой утверждается Центробанком.

О том, что Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией стейблкойна, 16 января рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Токен могут впервые использовать уже в текущем году, когда особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Москва и Тегеран придумывают монеты».

Милена Костерева

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