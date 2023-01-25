МВД завершило предварительное расследование дела Раковой и Зуева

Предварительное расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против экс-замминистра образования Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других фигурантов завершено. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

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«Ход расследования находился на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, направлено в прокуратуру г. Москвы, для утверждения обвинительного заключения.»,— сказано в заявлении ведомства.

Марина Ракова и Сергей Зуев подозреваются в хищении 50 млн руб., их задержали в октябре 2021 года. Кроме них по делу проходят гражданский муж госпожи Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и другие. Все обвиняемые признали вину. Следствие сообщало, что они возместили ущерб.

Все обвиняемые, кроме проректора РАНХиГС Ивана Федотова, находятся под запретом определенных действий до 7 февраля 2023 года. Им запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, а также использовать средства связи. Господин Федотов находится под домашним арестом.

По версии следствия, Марина Ракова во время работы в должности замминистра просвещения добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. После эти деньги были похищены во время работ со стороны «Шанинки», которые были необходимы для реализации одной из нацпрограмм.

По делу также проходил экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он не признал вину. Уголовное преследование против него было прекращено. Сейчас господин Мау находится в Израиле.

О деле — в материале «Ъ» «Марина Ракова встала на путь освобождения».

Олеся Павленко