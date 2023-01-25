МИД Украины призвал ФРГ «проявить лидерство» в поставках истребителей, подлодок и кораблей

Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины, заявил, что после поставок ВСУ Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки. Для этого, считает дипломат, новому министру обороны Германии Борису Писториусу следует «проявить лидерство».

«Нам нужны корабли для защиты побережья, у нас очень длинная береговая линия. Нам также понадобятся подлодки, чтобы предотвратить опасность нового нападения со стороны Черного моря»,— сказал бывший посол Украины в Германии в интервью NTV.

Дипломат подчеркнул, что передача танков Leopard должна быть только «первым шагом». Вероятно, таким образом господин Мельник намекнул на фразу из пресс-релиза немецкого Кабинета министров, где поставка первой партии танков также называется «первым шагом».

Сегодня, 25 января, правительство Германии объявило о передаче Украине 14 танков Leopard 2. ФРГ также выдаст разрешение на реэкспорт вооружения другим странам—союзникам Украины, желающим поставить танки. Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Евросоюзе готовятся поставить Киеву американские истребители F-16. Также, по данным СМИ, США готовы поставить Украине танки Abrams.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников