Замечен в порочащих видеосвязях

Знаменитый бразильский футболист Дани Алвес может получить до 12 лет лишения свободы. Он столкнулся с обвинением в сексуальном насилии и сейчас находится под арестом. До недавнего времени считалось, что заявления потерпевшей по делу Алвеса могут быть сочтены выдуманными. Однако, согласно последним сведениям, добытым полицией Барселоны, жалоба на действия бразильца поступила от жертвы практически сразу после совершения инцидента. Это подтверждается видеозаписью с нательной камеры полицейского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанская полиция разработала операцию по заманиванию Дани Алвеса в Испанию. Ему внушили, что ничего серьезного ему не грозит и надо просто уладить формальности

Фото: Ulises Ruiz / AFP Испанская полиция разработала операцию по заманиванию Дани Алвеса в Испанию. Ему внушили, что ничего серьезного ему не грозит и надо просто уладить формальности

Фото: Ulises Ruiz / AFP

В деле самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса (на его счету 46 трофеев на уровне клубов и сборной), одного из ключевых игроков сборной Бразилии и «Барселоны» прошлого десятилетия, наметился досадный для него поворот. 39-летний Дани Алвес угодил в неприятную историю 30 декабря прошлого года. Тогда от некой 23-летней персоны, имя которой не разглашается, в полицию Барселоны поступил сигнал о совершении в отношении нее акта изнасилования. По словам потерпевшей, Дани Алвес надругался над ней в туалете одного из ночных клубов каталонской столицы. В минувшую пятницу Дани Алвес был арестован и до сих пор находится под стражей. Суд отказал ему в освобождении под залог. Прежде заявительница была подвергнута медицинскому освидетельствованию, выявившему у нее повреждения, характерные, как правило, для насильственных действий сексуального характера.

Дани Алвес изначально заявил, что вообще не знает потерпевшую.

Позже, под давлением видеосвидетельств, полученных с камер наблюдения, он вынужден был признать, что был знаком с ней (записи свидетельствуют о том, что футболист на протяжении 15 минут оставался в одной кабинке со своей спутницей).

При этом одна из участниц вечеринки сообщила полиции, что Дани Алвес домогался не только потерпевшей, но и ее. В ответ Дани Алвес выдвинул версию о том, что его связь с заявительницей случилась по взаимному согласию. Причем заметную часть этих заявлений Дани Алвес делал из Мексики, где все еще выступал за клуб «УНАМ Пумас». Согласно сведениям издания El Correo, испанская полиция разработала целую операцию по заманиванию Дани Алвеса обратно в Испанию. Ему внушили, что ничего серьезного ему не грозит и надо просто уладить формальности.

Новые сведения, собранные полицией Барселоны, делают положение Дани Алвеса более сложным. Издание El Periodico сообщило, что у властей есть основания полагать, что заявительница по делу Дани Алвеса не приукрашивала масштаб случившегося. Правда, версия, описываемая изданием, сама по себе вызывает вопросы. Согласно ей, офицер полиции случайно включил нательную видеокамеру, которая и записала заявление потерпевшей об изнасиловании, сделанное сразу после того, как полиция прибыла на место происшествия. Почему камера была включена случайно, почему она не была включена на постоянной основе у сотрудника, находящегося на вызове, не поясняется.

Как бы то ни было, а заявление по горячим следам (не бумажное, а записанное на видео) имеется. А значит, и версия о связи по обоюдному согласию подвергается серьезной критике.

Добавим, что Дани Алвес, похоже, осознал, что попал в беду и нанял модного испанского адвоката Кристобаля Мартеля. Последний известен как высокооплачиваемый защитник знаменитостей. Он представлял, например, интересы Карлеса Пуйоля и Лионеля Месси, а также ряда российских авторитетных предпринимателей, обосновавшихся в Испании.

Александр Петров