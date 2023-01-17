Футбольному функционеру грозит пенальти

Экс-президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грет стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах. Дело открыто по заявлению спортивного агента Сони Суид. По ее словам, господин Ле Грет однозначно давал ей понять, что, если она хочет его профессиональной помощи, ей следует быть покладистой. Отметим, что неприятности у Ноэля Ле Грета начались после того, как он заявил, что даже не стал бы брать трубку, если бы ему позвонил легендарный французский футболист Зинедин Зидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соня Суид: «Я одна из немногих агентов-женщин, которая старается себя проявить. Но несмотря на это, я понимала, что Ле Грета интересовали только мои грудь и задница. Это унизительно»

Фото: Franck Fife / AFP Соня Суид: «Я одна из немногих агентов-женщин, которая старается себя проявить. Но несмотря на это, я понимала, что Ле Грета интересовали только мои грудь и задница. Это унизительно»

Фото: Franck Fife / AFP

Во вторник прокуратура Парижа сообщила о том, что бывший президент FFF 81-летний Ноэль Ле Грет стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах. Дело открыто по заявлению спортивного агента Сони Суид. Госпоже Суид 37 лет, в свое время она играла в волейбол, по завершении карьеры переквалифицировалась в спортивные агенты и ведет в том числе дела футболистов. Так вот, согласно ее свидетельству, Ноэль Ле Грет «совершенно ясно, когда мы находились в его квартире, давал понять, что, если я хочу его содействия, мне следует быть покладистой».

«Он никогда не воспринимал меня как агента. Он всегда смотрел на меня, как на конфету. Я одна из немногих агентов-женщин, которая старается себя проявить. Но несмотря на это, я понимала, что его интересовали только мои грудь и задница. Это унизительно»,— считает Соня Суид.

Правда, события, о которых поведала госпожа Суид, по ее же словам, имели место почти десять лет назад, когда ей было 28, а Ноэлю Ле Грету — 72.

Отметим, что обвинения господина Ле Грета в неподобающем поведении в отношении женщин появились еще в сентябре прошлого года. Тогда издание So Foot сообщило о том, что президент FFF, вероятно, домогался сразу нескольких сотрудниц федерации. FFF в ответ заявляла о намерении подать иск о клевете.

Примечательно, что до первой декады января скандальная история Ноэля Ле Грета развивалась весьма неспешно. Но стоило ему пересечь незримую красную линию, как все изменилось.

В интервью господина Ле Грета RMC он в том числе говорил о легенде французского футбола Зинедине Зидане.

Рассуждая о перспективах его трудоустройства, высказался пренебрежительно в отношении бывшего лидера сборной и тренера, трижды выигравшего с «Реалом» Лигу чемпионов. «Он может идти в любой клуб, в любую сборную (разговор случился уже после того, как FFF продлила контракт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.— “Ъ”). Мне все равно. Пытался ли Зидан связаться со мной? Конечно, нет. Да я бы в любом случае не взял трубку. Сказать ему, чтобы поискал другой клуб? А может, надо устроить специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную?» — сказал господин Ле Грет. Его слова перепечатали все ведущие издания мира. В итоге президент FFF попал под массированный огонь критики. Словами главы FFF были возмущены бывшие и нынешние звезды французского футбола, такие как Франк Рибери, Уго Льорис и Килиан Мбаппе, министр спорта страны Амели Удеа-Кастера, множество других знаменитостей и крупных чиновников. Более того, госпожа Удеа-Кастера, потребовав от Ноэля Ле Грета извинений, рассказала, что его слова не понравились президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Извинения господин Ле Грет, настаивавший, что высказывания «не соответствуют его реальному отношению к Зинедину Зидану», принес. Но это не помогло.

Исполком FFF, который провел внеочередное заседание, посвященное почти исключительно вопросу о судьбе Ноэля Ле Грета, вынужден был отстранить главу федерации от должности. Временно исполняющим обязанности главы федерации назначен ее вице-президент Филипп Диалло.

Александр Петров