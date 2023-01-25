Новак Джокович поймал попутный ветер

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сделал очередной шаг к своему очередному триумфу в Мельбурне. Не оставив шансов в четвертьфинале россиянину Андрею Рублеву, который ни разу не смог взять чужую подачу, знаменитый серб поборется за выход в финал с 35-й ракеткой мира американцем Томми Полом, впервые прошедшим по сетке турнира Большого шлема так далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейп на левом бедре не помешал Новаку Джоковичу обыграть Андрея Рублева и в десятый раз выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Фото: David Gray / AFP Тейп на левом бедре не помешал Новаку Джоковичу обыграть Андрея Рублева и в десятый раз выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Фото: David Gray / AFP

Чем дольше продолжается этот Australian Open, тем больше разговоров о том, что Новак Джокович наводит тень на плетень. Что травма левого бедра, на которую серб жаловался всю первую неделю турнира, на самом деле не так уж серьезна и что Джокович использует ее в качестве элемента психологической борьбы с соперниками. О возможном притворстве знаменитого чемпиона не только пишут в газетах. В понедельник с прозрачными намеками на эту тему высказался австралиец Алекс Де Минор, но сам Джокович воспринимает подобные дискуссии без комплексов. «Кто хочет, пусть сомневается. Сейчас я не испытываю к этому никакого интереса. Забавно наблюдать, как про меня говорят иначе, чем про других игроков, попадавших в подобные ситуации. Но я привык, и это придает мне дополнительные силы»,— сказал он в понедельник, отдав Де Минору всего пять геймов.

Теперь жертвой Джоковича примерно за два часа пал Андрей Рублев, хотя здесь едва ли имел место психологический фактор.

Россиянин прекрасно понимал, что ждать подарков от сербского теннисиста по причине недомогания в любом случае наивно, однако осознание этой суровой реальности не помогло Рублеву хотя бы завязать равную борьбу. Дело в том, что сам он демонстрировал отдельные классные удары, а его соперник — целостный, тактически безупречный теннис, причем не прилагая к этому сверхусилий. Одни геймы были длиннее, другие — чуть короче, но ровно через час после начала игры Джокович уже имел в своем активе безупречно выигранный первый сет и брейк во второй партии.

То есть судьба Рублева, который в третьем сете сразу же потерял свою подачу, после чего смог взять четыре гейма, была предрешена. Порывистый ветер, который сопровождал матч, в этот вечер дул в паруса его оппонента.

Семь подряд четвертьфиналов, проигранных Рублевым на турнирах Большого шлема, не рекорд. Столько же раз на этом рубеже в свое время останавливался известный испанец Томми Робредо, который, кстати, так ни разу и не пробился дальше. Правда, Робредо принадлежал к мировой элите сравнительно недолго. Он стоял в первой десятке всего полтора года, в то время как Рублев в свои 25 лет уже трижды принимал участие в итоговых турнирах АТР. Наверное, когда-то четвертьфинальный барьер будет им пройден, хотя тому должна сопутствовать определенная доля везения. Потому что успешно соперничать с уверенным в себе Джоковичем через двое суток после чудесной, но потребовавшей невероятных моральных усилий погони за Хольгером Руне крайне тяжело. Для этого россиянину не хватало не только изысканности тактики и мощи второй подачи, но и элементарного запаса адреналина.

И все равно вторую половину января Андрей Рублев может записать себе в актив. После двух поражений на старте сезона в Аделаиде он провел весьма успешный для себя турнир, обыграв до Руне еще одного весьма неприятного для себя соперника — британца Дэниела Эванса. Наконец, четвертьфинал — тот самый результат, который соответствует нынешнему рейтингу Рублева, вернувшегося, кстати, в первую пятерку. Подняться выше в ближайшие недели лучший на данный момент российский теннисист сумеет вряд ли. В феврале и начале марта ему предстоит защищать почти тысячу очков, заработанных за победы в Дубае и Марселе, а также за полуфинал в Роттердаме.

Но даже в случае самого неудачного для себя развития событий минимум до середины марта из десятки Рублев не выпадет. То есть, по идее, ему можно спокойно готовиться к ближайшим турнирам, усиливая свою игру.

Новак Джокович же достиг той турнирной стадии, которая на Australian Open неизменно вела его к триумфу. За свою карьеру он в Мельбурне трижды терпел неудачу в четвертьфинале, по два раза — в первом и четвертом кругах, однажды — во втором, но, начиная с полуфинала, не проиграл ни одного матча из 18. В пятницу его ждет встреча с 35-й ракеткой мира американцем Томми Полом, и ясно, что вне финала Джокович может оказаться только в том случае, если его травма не дезинформация. Да и в титульной встрече против Стефаноса Циципаса или Карена Хачанова серб просто обречен быть явным фаворитом.

Евгений Федяков