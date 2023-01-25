Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему рекордное количество новых лотов не может покрыть дефицит элитных коттеджей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислава Новгородцева, Коммерсантъ Фото: Станислава Новгородцева, Коммерсантъ

В секторе загородной высокобюджетной недвижимости зафиксировано рекордное количество премьер за год. Но даже самому значительному за 15 лет результату не удается покрыть дефицит, спровоцированный пандемией, который наблюдается уже третий год. Экспозиция подросла на 35%, это активизировало клиентов, спрос увеличился на 25%, посчитали аналитики компании Intermark Real Estate.

За год началась реализация в шести новых загородных поселках. Еще в двух вели продажи в закрытом режиме. В ранее известных проектах объявлена продажа новых очередей. Всего загородный элитный сегмент пополнили около 600 лотов от девелоперов, что сопоставимо с общим объемом предложения, сформированным девелоперами за семь лет.

Сейчас на премиальных направлениях Московского региона доступно более 250 вариантов, это на треть больше, чем в первом квартале 2022 года. Но, несмотря на значительное пополнение в секторе загородной высокобюджетной недвижимости, данного объема все еще не хватает для покрытия сформировавшегося дефицита.

Именно об этом и говорят сроки принятия решения клиентами. Если ранее они при подборе лота к сделке шли месяцами, рассматривая один проект за другим, то теперь зачастую решение о покупке принимается в самые короткие сроки и по итогам первого же визита на объект, отмечают брокеры.

Около половины премиальных загородных лотов сконцентрировано на Новорижском шоссе. Чуть меньше — на Рублево-Успенском направлении — здесь почти 40% объема экспозиции. В определенном дефиците остается Сколковское шоссе, по мнению экспертов — одно из наиболее, перспективных направлений Московского региона для развития высокобюджетных коттеджных поселков.