В УрФУ установят мемориальную плиту в память о трагедии на перевале Дятлова

На территории Уральского федерального университета (УрФУ) планируется установить мемориальную плиту в память о гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Об этом на пресс-конференции заявил участник поисковых работ группы Дятлова, профессор вуза Петр Бартоломей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО

Средства на установку плиты планируется получить от продажи книги Сергея Согрина «Перевал Дятлова: кто виноват?». Кроме того, по словам господина Бартоломея, ректор УрФУ Виктор Кокшаров пообещал, что университет поможет с установкой плиты, в том числе финансово.

Профессор добавил, что УрФУ также запустит виртуальный музей с использованием современных технологий. «Пока живы свидетели событий, поисковики, друзья Дятловцев, ветераны исследовательских работ, надо спешить. Мы вымираем, а это значит, что надо использовать нас на полную катушку для наполнения музея», – подчеркнул он.

Перевал Дятлова является одним из популярнейших туристических зон Урала. Популярность место обрело после загадочной гибели группы туристов из девяти человек из Уральского политехнического института, отравившейся в поход в феврале 1959 года. За 16 дней похода группа под предводительством Игоря Дятлова похода должна была преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур.

Однако в назначенное время туристы на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье обнаружили около разрезанной палатки. В феврале 1959 года возбудили уголовное дело, во время расследования которого установили, что палатку оставили внезапно и одновременно все туристы. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми. «Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии»,— говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

Фотогалерея История туристической группы Игоря Дятлова Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 23 января 1959 года группа лыжников туристического клуба УПИ во главе со студентом 5-го курса Игорем Дятловым выехала на поезде из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО За 16 дней похода участники должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай, послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. 16-17 февраля руководители турклуба УПИ связались с Вижаем, пытаясь установить, возвращалась ли группа из похода. Ответ был отрицательным. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Поиски группы начались в конце февраля. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупов. На фото сотрудники милиции, военные и студенты УПИ, участники розыскных мероприятий по делу о гибели группы Игоря Дятлова. Февраль 1959 года Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО По данным экспертизы, на скате палатки было обнаружено три разреза по 89 см, 31 см и 42 см. Два больших куска ткани были вырваны и отсутствовали. Разрезы были нанесены ножом с внутренней стороны. К маю были обнаружены тела всех туристов. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО План поисковых работ группы Игоря Дятлова, март 1959 года Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО Радиограмма с поисков группы Дятлова Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В результате следствия установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами, но при этом отступление от палатки происходило организованно, плотной группой, беспорядочного и «панического» бегства от палатки не было. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков После ЧП бюро Свердловского горкома КПСС наказало за недостатки в организации туристской работы и слабый контроль ректора УПИ Николая Сиунова, секретаря партбюро Федора Заостровского, председателя профкома УПИ Владимира Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Виля Курочкина и инспектора союза Валериана Уфимцева. Им были объявлены выговоры. Председатель правления спортклуба УПИ Лев Гордо был снят с должности. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО Изначально партийные работники предлагали хоронить погибших в Ивделе в братской могиле с памятником. Однако по настоятельной просьбе родителей похороны были организованы в Свердловске. Братская могила дятловцев была размещена на Михайловском кладбище и стала своеобразной городской достопримечательностью. Место, где погибли туристы, стали называть перевалом Дятлова. На фото памятник погибшим туристам на склоне горы Холат-Сяхыл (перевал Дятлова) Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Гибель туристов породила множество версий произошедшего. По одной из них, их смерть была вызвана естественными причинами. Предполагалось, что после остановки на ночлег произошло некое происшествие, после которого туристы приняли решение эвакуироваться. Однако недостаток теплой одежды и снаряжения в сочетании с неблагоприятными погодными условиями привел к гибели всех членов группы. Среди возможных вариантов происшествия рассматривались: сход лавины, обрушение палатки относительно небольшим навалом снега, нападение диких животных или шаровая молния. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Среди криминальных версий рассматривалась гибель от рук манси или бежавших заключенных из лагерей в Ивделе. Кроме того, исследователи не исключают версию о падении на палатку ступеней баллистической ракеты, запущенной с военного полигона Капустин Яр (в результате экспертизы на трех фрагментах одежды дятловцев были найдены незначительные следы радиации), однако официально эта версия не подтверждалась. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков В начале 2019 года прокуратура Свердловской области инициировала новую проверку по делу о загадочной гибели группы Дятлова. Весной прошлого года прокуроры побывали на перевале Дятлова для получения дополнительной информации. Криминальная версия ими была исключена. На фото: замначальника Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Родственники уверены, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа — «очаговое поражение определенной местности», связанное с военными. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков 11 июля Генпрокуратура сообщила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала лавина и плохая видимость. Ведомство заявило, что у туристов не было шансов выжить. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков В группу Дятлова входили: студент 5 курса радиофака УПИ Игорь Дятлов, студентка 5 курса радиофака УПИ Зинаида Колмогорова, студент 4 курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, выпускник механического факультета УПИ Рустем Слободин, выпускник стройфака УПИ Георгий (Юрий) Кривонищенко, выпускник стройфака УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка 4 курса стройфака УПИ Людмила Дубинина, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и студент 4 курса физтеха УПИ Александр Колеватов. На фото: мемориал туристической группы Дятлова на Михайловском кладбище. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 15 23 января 1959 года группа лыжников туристического клуба УПИ во главе со студентом 5-го курса Игорем Дятловым выехала на поезде из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО За 16 дней похода участники должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай, послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. 16-17 февраля руководители турклуба УПИ связались с Вижаем, пытаясь установить, возвращалась ли группа из похода. Ответ был отрицательным. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Поиски группы начались в конце февраля. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупов. На фото сотрудники милиции, военные и студенты УПИ, участники розыскных мероприятий по делу о гибели группы Игоря Дятлова. Февраль 1959 года Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО По данным экспертизы, на скате палатки было обнаружено три разреза по 89 см, 31 см и 42 см. Два больших куска ткани были вырваны и отсутствовали. Разрезы были нанесены ножом с внутренней стороны. К маю были обнаружены тела всех туристов. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО План поисковых работ группы Игоря Дятлова, март 1959 года Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО Радиограмма с поисков группы Дятлова Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В результате следствия установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами, но при этом отступление от палатки происходило организованно, плотной группой, беспорядочного и «панического» бегства от палатки не было. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков После ЧП бюро Свердловского горкома КПСС наказало за недостатки в организации туристской работы и слабый контроль ректора УПИ Николая Сиунова, секретаря партбюро Федора Заостровского, председателя профкома УПИ Владимира Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Виля Курочкина и инспектора союза Валериана Уфимцева. Им были объявлены выговоры. Председатель правления спортклуба УПИ Лев Гордо был снят с должности. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ЦДООСО Изначально партийные работники предлагали хоронить погибших в Ивделе в братской могиле с памятником. Однако по настоятельной просьбе родителей похороны были организованы в Свердловске. Братская могила дятловцев была размещена на Михайловском кладбище и стала своеобразной городской достопримечательностью. Место, где погибли туристы, стали называть перевалом Дятлова. На фото памятник погибшим туристам на склоне горы Холат-Сяхыл (перевал Дятлова) Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Гибель туристов породила множество версий произошедшего. По одной из них, их смерть была вызвана естественными причинами. Предполагалось, что после остановки на ночлег произошло некое происшествие, после которого туристы приняли решение эвакуироваться. Однако недостаток теплой одежды и снаряжения в сочетании с неблагоприятными погодными условиями привел к гибели всех членов группы. Среди возможных вариантов происшествия рассматривались: сход лавины, обрушение палатки относительно небольшим навалом снега, нападение диких животных или шаровая молния. Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург"/ГАСО Среди криминальных версий рассматривалась гибель от рук манси или бежавших заключенных из лагерей в Ивделе. Кроме того, исследователи не исключают версию о падении на палатку ступеней баллистической ракеты, запущенной с военного полигона Капустин Яр (в результате экспертизы на трех фрагментах одежды дятловцев были найдены незначительные следы радиации), однако официально эта версия не подтверждалась. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков В начале 2019 года прокуратура Свердловской области инициировала новую проверку по делу о загадочной гибели группы Дятлова. Весной прошлого года прокуроры побывали на перевале Дятлова для получения дополнительной информации. Криминальная версия ими была исключена. На фото: замначальника Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Родственники уверены, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа — «очаговое поражение определенной местности», связанное с военными. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков 11 июля Генпрокуратура сообщила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала лавина и плохая видимость. Ведомство заявило, что у туристов не было шансов выжить. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков В группу Дятлова входили: студент 5 курса радиофака УПИ Игорь Дятлов, студентка 5 курса радиофака УПИ Зинаида Колмогорова, студент 4 курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, выпускник механического факультета УПИ Рустем Слободин, выпускник стройфака УПИ Георгий (Юрий) Кривонищенко, выпускник стройфака УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка 4 курса стройфака УПИ Людмила Дубинина, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и студент 4 курса физтеха УПИ Александр Колеватов. На фото: мемориал туристической группы Дятлова на Михайловском кладбище. Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Смотреть

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