В УрФУ установят мемориальную плиту в память о трагедии на перевале Дятлова

На территории Уральского федерального университета (УрФУ) планируется установить мемориальную плиту в память о гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Об этом на пресс-конференции заявил участник поисковых работ группы Дятлова, профессор вуза Петр Бартоломей.
Фото: Книга "Свердловск-Екатеринбург" / ГАСО
Средства на установку плиты планируется получить от продажи книги Сергея Согрина «Перевал Дятлова: кто виноват?». Кроме того, по словам господина Бартоломея, ректор УрФУ Виктор Кокшаров пообещал, что университет поможет с установкой плиты, в том числе финансово.
Профессор добавил, что УрФУ также запустит виртуальный музей с использованием современных технологий. «Пока живы свидетели событий, поисковики, друзья Дятловцев, ветераны исследовательских работ, надо спешить. Мы вымираем, а это значит, что надо использовать нас на полную катушку для наполнения музея», – подчеркнул он.
Перевал Дятлова является одним из популярнейших туристических зон Урала. Популярность место обрело после загадочной гибели группы туристов из девяти человек из Уральского политехнического института, отравившейся в поход в феврале 1959 года. За 16 дней похода группа под предводительством Игоря Дятлова похода должна была преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур.
Однако в назначенное время туристы на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье обнаружили около разрезанной палатки. В феврале 1959 года возбудили уголовное дело, во время расследования которого установили, что палатку оставили внезапно и одновременно все туристы. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми. «Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии»,— говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.