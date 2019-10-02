Перевал Дятлова требуют пройти заново

Фонд памяти туристической группы Игоря Дятлова, погибшей в феврале 1959 года в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области, требует от СКР возбудить уголовное дело по факту гибели туристов. В начале года было объявлено о возобновлении прокурорской проверки по делу. Уже известно, что прокуроры склоняются к тому, что смерть туристов была вызвана естественными причинами, криминальная версия была исключена.



Как рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, родственники и друзья погибших туристов пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту их гибели. «Мы подготовили заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы они вернули в СКР документы, которые следователи передали им, и рекомендовали возбудить уголовное дело. Также мы написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в возбуждении дела следственным комитетом»,— заявил он. Господин Черноусов напомнил, что летом они уже обращались в СКР с просьбой возбудить новое уголовное дело по факту группового убийства (ст. 105 УК РФ), но это обращение переадресовали в Генпрокуратуру РФ.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входили девять человек. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля, в ходе нее тела туристов в нижнем белье были обнаружены около разрезанной палатки. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми. «Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии», говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

По мнению родственников погибших, причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа — «очаговое поражение определенной местности», связанное с военными. «Уголовное дело, возбужденное тогда, не было расследовано, оно было скрыто от учета, поскольку у него не было порядкового номера»,— подчеркнул Евгений Черноусов. «Судя по документам и материалам, команда прекратить уголовное дело была дана именно "сверху"»,— добавила сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

Кроме того, фонд требует от администрации Екатеринбурга обеспечить сохранность могил погибших от любых попыток эксгумации вне уголовного дела. «Это следственное действие, которое может проводиться только по возбужденному уголовному делу по постановлению следователя. Только тогда ее результаты могут стать вещественным доказательством»,— пояснил господин Черноусов. Как оказалось, в 2018 году по инициативе газеты «Комсомольская правда» была вскрыта могила члена тургруппы Семена Золотарева. «Они взяли просьбу родственников за основу. Но если дело уголовное, то родственники здесь при чем? Рабочий кладбища сказал, что они пришли, показали бумаги. А он — человек юридически не образованный. Потом все останки сбросали в один ящик, все кости, порядок нарушен»,— отметил адвокат.

Напомним, в начале года прокуратура Свердловской области инициировала новую проверку по делу о загадочной гибели группы Дятлова. В марте группа прокуроров побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации. Сейчас они склоняются к тому, что смерть туристов была вызвана естественными причинами: сходом лавины, нападением диких животных или шаровой молнией. Криминальная версия была исключена.

Анна Лапина