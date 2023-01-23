Много НАТО из ничего

Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса, допустила президент страны Майя Санду. Заявление вызвало скандал, хотя президент оговорилась, что вопрос, если дело до него дойдет, будет решаться демократическим путем — то есть через референдум. Между тем изменить нейтральный статус настолько сложно, что это едва ли представляется возможным. В любом случае, запущенная тема членства Кишинева в НАТО уже будет жить своей жизнью во внутренней политике и может как добавить очков госпоже Санду, так и осложнить ей и ее партии борьбу за сохранение власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду дала понять, что ее страна вряд ли способна самостоятельно защитить себя и поэтому рассмотрит возможность присоединения к «более крупному альянсу»

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Президент Молдавии Майя Санду дала понять, что ее страна вряд ли способна самостоятельно защитить себя и поэтому рассмотрит возможность присоединения к «более крупному альянсу»

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Комментарий Майи Санду по поводу перспектив сохранения Молдавией нейтрального статуса (закреплен в ст. 11 Конституции страны) опубликовало издание Politico, с корреспондентом которого молдавский президент пообщалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Заголовок статьи обещал сенсацию: «Время вступать в НАТО? Молдова рассматривает присоединение к "более крупному альянсу"».

В тексте приводилась цитата госпожи Санду. Президент заявила, что внутри страны «идет серьезная дискуссия о способности защитить себя». «Можем ли мы сделать это самостоятельно или же нам нужно быть частью более крупного альянса»,— отметила она. Майя Санду пояснила, что если «мы как нация в какой-то момент придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно случиться через демократический процесс».

Ничего определенного госпожа Санду таким образом не сказала, оставив без ответа вопрос о том, должна ли Молдавия стать членом Североатлантического альянса, и даже не произнеся аббревиатуру НАТО. Впрочем, поскольку молдавский президент никогда не скрывала своей ориентации на Запад и считает евроинтеграцию страны ключевой целью, ясно, что какой-либо другой блок, кроме НАТО, ею подразумеваться не мог.

Кроме того, несмотря на отсутствие конкретики в комментарии по поводу молдавского нейтралитета, Майя Санду все равно создала прецедент. Первые лица страны раньше не допускали сомнений в необходимости сохранения нейтралитета. Более того, после того как Россия 24 февраля прошлого года начала специальную военную операцию, молдавское руководство подчеркивало, что республика сохраняет и намерена впредь сохранять нейтралитет. Молдавские власти, много помогая украинским беженцам, сознательно не включались в оказание соседней стране военной помощи.

В то же время нельзя не заметить, что риторика Кишинева в отношении Москвы заметно ужесточилась. Президент Санду, премьер Наталья Гаврилица, глава молдавского МИДа Нику Попеску, спикер парламента республики Игорь Гросу жестко критикуют Россию за ракетные удары по Украине и за действия российских войск на украинской территории.

Молдавия, по сути, поставила на паузу отношения с Россией. Президенты, премьеры, главы МИДов двух стран не контактируют больше года. Отношения спущены исключительно на уровень послов России в Кишиневе и Молдавии в Москве, которые время от времени посещают внешнеполитические ведомства друг друга. Заморожена также деятельность молдавской стороны в Содружестве независимых государств (СНГ): молдавские чиновники и парламентарии ни на каком уровне не участвуют в мероприятиях по линии СНГ.

На этом фоне Молдавия, над которой, по заявлениям ее официальных лиц, пролетали российские ракеты и на чью территорию несколько раз падали их обломки, стала все чаще обсуждать с западными странами вопросы собственной безопасности и заявлять о необходимости модернизации и укрепления своих вооруженных сил. Глава военного ведомства Анатолий Носатый ранее обещал, что в 2023 году расходы на оборону вырастут на 68% — до 1,7 млрд леев (около $90 млн).

В начале января молдавские военные получили от Германии первые бронетранспортеры «Пиранья». Берлин обещал продолжить помощь и снабдить армию Молдавии другим вооружением, дронами и прочим оборудованием. На форуме в Давосе Майя Санду сказала журналистам Reuters, что запросила у западных партнеров системы воздушного наблюдения и обороны. По ее словам, молдавские власти понимают, что приоритетом сейчас является поддержка Украины, но выразила надежду, что Молдавия также получит помощь.

Между тем, хотя госпожа Санду заявила о «серьезной» внутренней дискуссии по вопросу нейтралитета, нельзя сказать, что это в стране тема номер один. Более того, отношение к НАТО у большей части общества весьма прохладное. Проводившийся в ноябре прошлого года опрос авторитетного Института общественных политик «Барометр общественного мнения» показал, что если вопрос членства в НАТО сейчас вынести на референдум, то большинство — 54,5% — проголосуют против. Поддержать идею вступления в Североатлантический альянс готовы 22,4%. Еще 4,9% не станут участвовать в таком плебисците, 16% не определились, 2,2% опрошенных не ответили на вопрос, хотят они членства в НАТО или нет.

Но прежде чем дело дойдет до референдума, нужно изменить Конституцию страны. Что на практике весьма непросто, указывает один из лидеров молдавской партии «Гражданский конгресс», экс-депутат парламента страны Марк Ткачук. «Чтобы подвергнуть сомнению, ревизии, пересмотру, поискать какой-то консенсус по поводу изменения 11-й статьи Конституции о постоянном нейтралитете, следует серьезненько так попотеть. Для этого упражнения в действующей Конституции предусмотрена специальная 142-я статья. Пункт первый этой статьи гласит: "Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки". Тут две плохие новости. Первая в том, что наличие консенсуса придется выяснять только путем общенационального референдума. А вторая плохая новость хоронит саму эту затею. Против нейтралитета должно проголосовать не просто большинство, а большинство избирателей, включенных в списки»,— написал Марк Ткачук на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной в России компании Meta).

Господин Ткачук указывает, что сейчас в Молдавии 3 283 288 избирателей. «То есть, чтобы отказаться от нейтралитета, против 11-й статьи Конституции должны проголосовать минимум 1 641 645 избирателей. Нужно ли говорить о том, что эта титаническая задача просто неисполнима. Получить любое большинство от внесенных в списки сложнее, чем запустить молдавскую баллистическую ракету с полигона в Бульбоаке. Вспомним, что на последние парламентские выборы пришло чуть больше 48% избирателей, то есть меньше половины внесенных в списки»,— указал политик.

Эксперты, однако, считают, что украинский конфликт в любом случае оказал серьезное влияние на восприятие внутри Молдавии вопросов безопасности. «Произошло переосмысление того, что вообще делать на длительный период. Все понимают, что даже если Украина победит и будет мир, сложно сказать, насколько длительным он будет, поскольку реваншистские настроения в России никуда не денутся»,— отметил в разговоре с “Ъ” глава кишиневской неправительственной организации WatchDog Валериу Паша.

«Нужно укреплять обороноспособность. Но в какой мере мы можем себе это позволить? Как Финляндия, создать мощную армию? Это скорее нереально. С другой стороны, наш нейтральный статус не означает, что мы не можем получить гарантии безопасности от других стран — в плане того, что, если кто-то нападет, они за нас вступятся. Не думаю, что это противоречит статусу нейтралитета. Дискуссия должна быть»,— отметил эксперт.

Политический аналитик, бывший постпред Молдавии в ООН Алексей Тулбуре констатирует: «Война сильно актуализировала вопросы безопасности и поставила под вопрос эффективность нашего нейтралитета». «Общество расколото. Кто-то говорит, что растет число тех, кто за нейтралитет. Но у меня впечатление, что растет число тех, кто за другое решение для Молдовы. Я слабо представляю ситуацию, когда Молдова останется островком между двумя странами НАТО, когда туда вступит Украина»,— сказал господин Тулбуре в разговоре с “Ъ”.

В любом случае дискуссии о НАТО или вокруг него пока на начальном этапе. Что не мешает обыгрывать эту тему во внутренней политике. На обтекаемое заявление Майи Санду резко отреагировал ее предшественник на посту президента Игорь Додон, остающийся одним из самых популярных политиков страны и регулярно заявляющий о том, что Кишиневу следует вести диалог с Москвой и договариваться с ней.

«Майя Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО — вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающего категорически против присоединения к этой военной структуре. Очередное опасное заявление президента последовало во время визита Санду в Давос, где она в том числе встретилась с сыном миллиардера Сороса, приведшего ее к власти. Очевидно, что Санду внедряет в Молдове его сценарий и вступление в НАТО — один из его пунктов. Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы»,— написал господин Додон в соцсетях.

Тема нейтралитета и вступления или, наоборот, неприсоединения к НАТО однозначно станет одним из важных внутриполитических сюжетов. В этом году в республике состоятся местные выборы, которые в каком-то смысле станут репетицией более серьезных баталий — схватки за президентский пост в 2024 году и парламентских выборов, которые должны пройти в 2025 году. С учетом того что экономические достижения нынешней прозападной власти (парламент и правительство контролирует поддерживающая Майю Санду партия «Действие и солидарность») неочевидны, а недовольство ею растет, геополитика, как не раз бывало в недалеком прошлом, может стать главной темой грядущих кампаний. Открытым остается вопрос о том, поможет ли это госпоже Санду, которая в 2020 году победила Игоря Додона как раз благодаря отказу от использования геополитических установок в пользу сосредоточения на внутренних проблемах республики.

Владимир Соловьев