Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол РФ в США Антонов: все поставленные на Украину американские танки будут уничтожены

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники»,— сказал господин Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

Он отметил, что ни у кого не должно быть иллюзий, «кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте». По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Он сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву в среду, 25 января. Отправка этих машин на Украину — условие, при котором Германия готова разблокировать передачу Киеву танков Leopard. По данным СМИ, 12 стран готовы поставить Украине 100 танков Leopard 2. Концерн Rheinmetall готов направить Киеву 139 танков Leopard.

О дискуссии воургу танков — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...