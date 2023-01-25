Посол РФ в США Антонов: все поставленные на Украину американские танки будут уничтожены

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники»,— сказал господин Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

Он отметил, что ни у кого не должно быть иллюзий, «кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте». По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Он сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву в среду, 25 января. Отправка этих машин на Украину — условие, при котором Германия готова разблокировать передачу Киеву танков Leopard. По данным СМИ, 12 стран готовы поставить Украине 100 танков Leopard 2. Концерн Rheinmetall готов направить Киеву 139 танков Leopard.

О дискуссии воургу танков — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Дарья Эрозбек