Госдеп подтвердил прибытие нового посла США в Москву до конца января

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца января, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. По его словам, сейчас госпожа Трейси проводит различные встречи и консультации в Вашингтоне.

«Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в РФ, где она вручит верительную грамоту, в ближайшие дни. Мы ожидаем, что она будет в Москве до конца этого месяца»,— сказал господин Прайс на брифинге (перевод по «Интерфаксу»).

Ранее о том, что госпожа Трейси приступит к своим обязанностям в Москве в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. 24 января российский посол в США Анатолий Антонов и Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Подробности о встрече не сообщались, однако Нед Прайс на брифинге отметил, что они не обсуждали «переговорное урегулирование» конфликта на Украине.

В настоящий момент обязанности временного поверенного в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд. Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. Ее предшественник посол Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены.

Дарья Эрозбек