Посол РФ в Вашингтоне Антонов встретился с новым послом США в Москве Трейси

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый глава американского диппредставительства в РФ Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию. Никакие подробности встречи не приводятся.

Сенат утвердил на пост посла США в РФ Линн Трейси в конце декабря 2022 года, ее кандидатуру выдвинул президент Джо Байден. До этого она работала на аналогичной должности в Армении. Госпожа Трейси стала первой женщиной, которая возглавила американское посольство в РФ. По данным РБК, дипломат должна прибыть в Москву в конце января. Ее предшественник, посол Джон Салливан, покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены.

Об отношениях США и России читайте в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Леонид Уварчев