Дмитрий Талантов утратил пост президента адвокатской палаты Удмуртии

Совет адвокатской палаты Удмуртии избрал нового президента — им стала первый вице-президент Людмила Лямина. Об этом сообщил уже бывший президент адвокатской палаты республики Дмитрий Талантов. В настоящий момент он находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии и в разжигании вражды.

24 января на сайте адвокатской палаты Удмуртии появилось обращение господина Талантова «к адвокатам Удмуртии». В нем сказано, что 20 января совет адвокатской палаты рассмотрел вопрос о выдвижении его кандидатуры для участия в выборах президента адвокатской палаты.

«К сожалению, предложение о моем выдвижении не получило большинство голосов членов совета»,— заявил Дмитрий Талантов. По его словам, несколько членов совета голосовали против избрания госпожи Ляминой, а некоторые в знак протеста покинули заседание.

«Признаюсь, что происшедшее затронуло мои чувства. Я находился на должности президента палаты более 20 лет»,— подчеркнул господин Талантов.

Он предположил, что лишение его поста главы адвокатской палаты Удмуртии связано с уголовным преследованием. «Я не совершал никакого преступления, но рассчитывать, в сложившейся ситуации, на непременно оправдательный приговор было бы проявлением чрезмерного оптимизма»,— отметил Дмитрий Талантов.

Господин Талантов проходит по п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3, а также ч. 2 ст. 282 УК РФ — распространение фейков о российских военных и разжигание вражды. По версии следствия, господин Талантов разместил в соцсетях пять постов, в которых выражал свое резкое мнение и давал оценку происходящего в Донбассе. Дмитрий Талантов был защитником осужденного по делу о госизмене экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Подробнее о деле адвоката — в материале «Ъ» «Дмитрия Талантова приняли в Завьяловском».

Дарья Эрозбек