Язык до «Яндекса» доведет

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В рейтинге лучших работодателей 2022 года теперь многое на русском

В рейтинге лучших работодателей FutureToday в 2022 году произошли наиболее крупные изменения за все годы его составления. В пятерке общего рейтинга, исследующего ожидания студентов и выпускников университетов, теперь нет иностранных компаний; лучший по всем параметрам — «Яндекс», в топ-5 работодателей впервые вошел «Тинькофф», множество же бывших лидеров, от Google до McKinsey, покинули и рейтинг, и Россию. Новые игроки на рынке труда, впрочем, по-прежнему готовы работать за пределами РФ, наращивают зарплатные ожидания из-за низкой безработицы и теперь ценят крупные индустриальные компании — УГМК, «Мосэнерго» и «Красцветмет».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исключительную консервативность рейтинга карьерных ожиданий компании FutureToday, проявленную в ходе предыдущих шести масштабных опросов (в прошлом году — 21,3 тыс. выпускников российских университетов) о предпочтениях работодателей, смогли изменить лишь огромные перемены на рынке труда в 2022 году. Уход из России ограниченной (см. “Ъ” от 20 января) группы топ-работодателей значимо изменил списки лучших работодателей: сокращение их разнообразия при явном снижении безработицы улучшило положение большинства российских и оставшихся здесь иностранных нанимателей.

Общий рейтинг

Компания Creme de la Creme Привлекательность работодателя в 2023 (%) Дельта места по сравнению с FTR2022 Дельта % по сравнению с FTR2022
ЯНДЕКС 1 39,9% * - 0 -0,8%
СБЕРБАНК 2 19,6% * 2 2,7%
OZON 3 17,1% * 4 3,8%
VK (ранее MAIL.RU GROUP) 4 16,5% * 4 6,8%
ТИНЬКОФФ 5 14,7% * 1 0,3%
ГАЗПРОМ 6 13,6% * 4 5,6%
MICROSOFT 7 9,3% * 10 3,6%
ВТБ 8 8,2% * 10 2,6%
KEPT (ранее KPMG) 9 7,8% * 2 0,0%
AVITO 10 7,3% * 18 3,4%
MERCEDES-BENZ 10 7,3% * 28 4,3%
CHANEL 12 6,1% * 9 1,1%
MARS 13 5,2% * 26 2,3%
SAMSUNG 13 5,2% * 11 0,7%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ 15 4,9% * 24 2,0%
АЛЬФА-БАНК 16 4,8% * 13 1,2%
ГАЗПРОМБАНК 17 4,7% * 22 1,8%
X5 GROUP 17 4,7% * 9 0,7%
Б1 (ранее EY в России и Беларуси) 19 4,6% - 1 -1,0%
МОСКОВСКАЯ БИРЖА 20 4,3% * 33 2,1%
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 21 4,1% * 5 0,1%
UNILEVER 21 4,1% * 11 0,7%
ЛУКОЙЛ 23 3,9% * 16 1,0%
ADIDAS 23 3,9% * 24 1,4%
DANONE 25 3,8% * 6 0,3%
HUAWEI 25 3,8% * 22 1,3%
ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ранее DELOITTE) 27 3,7% - 14 -2,9%
ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ (ранее PWC) 28 3,6% * 25 1,4%
РОСНЕФТЬ 28 3,6% * 39 2,1%
МТС 28 3,6% - 13 -2,2%

Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов 30 ведущих вузов России.

Пятерка лидеров общего рейтинга теперь выглядит совершенно «российской» — по порядку это «Яндекс», «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф». Последний в пятерке лидеров впервые, и его отрыв от ближайших конкурентов, «Озона» и Microsoft, выглядит довольно значительно. Рейтинг для целевых аудиторий выпускников также возглавляет «Яндекс», выигравший в этом году конкуренцию у «Росатома», далее идут «Газпромнефть», СИБУР и Сбербанк. Наконец, номинация «Лучшие из лучших» (выбор студентов среди самых востребованных работодателями факультетов) теперь «сверху» очень напоминает общий рейтинг: тот же «Яндекс» на первом месте, далее Сбербанк, «Озон», VK и «Тинькофф»: все растущая востребованность массовой профессии программистов делает крупные ритейл-структуры прямыми конкурентами на рынке труда IT и технологическим компаниям.

Рейтинг «лучшие из лучших»

Компания Creme de la Creme Привлекательность работодателя в 2023 (%) Дельта места по сравнению с FTR2022 Дельта % по сравнению с FTR2022
ЯНДЕКС 1 39,9% * - 0 -0,8%
СБЕРБАНК 2 19,6% * 2 2,7%
OZON 3 17,1% * 4 3,8%
VK (ранее MAIL.RU GROUP) 4 16,5% * 4 6,8%
ТИНЬКОФФ 5 14,7% * 1 0,3%
ГАЗПРОМ 6 13,6% * 4 5,6%
MICROSOFT 7 9,3% * 10 3,6%
ВТБ 8 8,2% * 10 2,6%
KEPT (ранее KPMG) 9 7,8% * 2 0,0%
AVITO 10 7,3% * 18 3,4%
MERCEDES-BENZ 10 7,3% * 28 4,3%
CHANEL 12 6,1% * 9 1,1%
MARS 13 5,2% * 26 2,3%
SAMSUNG 13 5,2% * 11 0,7%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ 15 4,9% * 24 2,0%
АЛЬФА-БАНК 16 4,8% * 13 1,2%
ГАЗПРОМБАНК 17 4,7% * 22 1,8%
X5 GROUP 17 4,7% * 9 0,7%
Б1 (ранее EY в России и Белоруссии) 19 4,6% - 1 -1,0%
МОСКОВСКАЯ БИРЖА 20 4,3% * 33 2,1%
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 21 4,1% * 5 0,1%
UNILEVER 21 4,1% * 11 0,7%
ЛУКОЙЛ 23 3,9% * 16 1,0%
ADIDAS 23 3,9% * 24 1,4%
DANONE 25 3,8% * 6 0,3%
HUAWEI 25 3,8% * 22 1,3%
ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ранее DELOITTE) 27 3,7% - 14 -2,9%
ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ (ранее PWC) 28 3,6% * 25 1,4%
РОСНЕФТЬ 28 3,6% * 39 2,1%
МТС 28 3,6% - 13 -2,2%

Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов 10 самых востребованных работодателями факультетов России.

Наиболее интересны изменения в рейтинге целевых аудиторий. В нем можно, по крайней мере «на глаз», оценить масштабы потерь профессиональных сервисов, поскольку пять присутствующих в топ-30 компаний, созданных в этом секторе «взамен» ранее работавших в РФ компаний западных сетей, в них есть — это KEPT (ранее KPMG), ДРТ (Deloitte), «Яков и партнеры» (на базе бывшей McKinsey), B1 (экс-EY) и «Технологии доверия» (ранее известная на российском рынке как PwC). Все они потеряли в привлекательности, и все остались в списках наиболее привлекательных работодателей, списки при этом дополнились такими неожиданными ранее лучшими работодателями РФ, как «Красцветмет» и «Мосэнерго», а также вошедшим наконец в список УГМК и ранее не присутствовавшим в «целевом» списке «Тинькофф», в целом ставшим важным институтом на рынке труда.

Рейтинг целевых аудиторий

Компания В своей целевой аудитории Привлекательность работодателя в 2023 (%) Дельта места по сравнению с FTR2022 Дельта % по сравнению с FTR2022
ЯНДЕКС 1 49,2% N/A N/A
РОСАТОМ (ГОСКОРПОРАЦИЯ) 2 48,3% - 1 6,1%
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 3 44,9% - 1 16,2%
СИБУР 4 36,1% - 1 17,3%
СБЕРБАНК 5 27,9% * 1 10,8%
VK (ранее MAIL.RU GROUP) 6 24,2% - 2 6,6%
ТИНЬКОФФ 7 17,5% N/A N/A
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 8 15,6% - 25 -6,9%
OZON 9 14,0% * 9 5,8%
KEPT (ранее KPMG) 10 13,3% - 4 -4,1%
ВТБ 11 12,6% * 7 4,4%
УГМК (ГРУППА) 12 10,5% N/A N/A
DANONE 13 8,6% * 24 5,1%
МОСЭНЕРГО 14 6,9% N/A N/A
ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ранее DELOITTE) 15 6,7% - 5 -5,8%
РУСАЛ 16 6,6% * 14 1,2%
НИПИГАЗ 17 6,3% * 36 4,1%
AVITO 17 6,5% * 3 -1,3%
ГАЗПРОМБАНК 19 6,3% * 22 2,9%
KASPERSKY 20 5,8% * 9 0,3%
SCHLUMBERGER 21 5,5% * 3 -1,4%
L’OREAL 22 5,4% * 11 0,8%
BIOCAD 23 5,0% - 3 -2,8%
АЛЬФА-БАНК 24 4,9% * 16 1,5%
ЯКОВ И ПАРТНЕРЫ 25 4,7% - 17 -8,6%
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 26 4,4% * - 0 -1,5%
Б1 (ранее EY в России и Белоруссии) 26 4,4% * 25 1,9%
АЛРОСА 28 4,3% * 21 1,7%
ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ (ранее PWC) 29 4,2% - 17 -7,3%
КРАСЦВЕТМЕТ 30 4,1% N/A N/A

Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов только целевых факультетов каждой компании-участника. В расчет рейтинга целевых аудиторий могут включаться целевые аудитории за пределами топ-30 ведущих вузов.

Напомним, что одним из основных опасений 2022 года была угроза потенциального роста безработицы после ухода иностранных компаний из РФ — значительная часть лидеров рынка нанимает новый персонал в мегаполисах и Москве, при этом рейтинг FutureToday демонстрирует рост «москвоцентризма» выпускников. При сужении рынка безработица, однако, падает — и выпускники это отлично понимают: ожидаемая ими стартовая зарплата в 2022 году выросла на 13% (на 12% в столицах и на 15% в регионах). Хотя 47% опрошенных признают, что карьеру им теперь строить труднее, комфортной сумму дохода до 100 тыс. руб. считает теперь лишь 4% опрошенных студентов, 23% такой признают сумму в 100–200 тыс., 25% — 200–300 тыс. Эти деньги выпускники по-прежнему готовы искать за пределами РФ: 69% в той или иной степени готовы к работе вне России, лишь 21% не готовы в принципе, но лишь 11% ее там активно ищут.

Из других выявленных черт участников опроса — резкое сокращение среди них слушателей подкастов, особая популярность в их среде «1984» Оруэлла и «451° по Фаренгейту» Брэдбери (наряду с «Преступлением и наказанием» и фильмом «Интерстеллар»), поголовное использование Telegram и любовь к российским хип-хоперам из Осетии — MiyaGi & Andy Panda (процитируем строчку из их хита «Патрон», кажется, отчасти релевантную рейтингу работодателей и общему весьма сдержанному к текущим общественно-политическим обстоятельствам настроению дуэта — «Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес»). Кроме того, впервые готовность изучать английский язык и другой иностранный язык в этой среде сравнялись (по 8% — английский многие уже выучили), а готовность учиться языку программирования, 13%, выше готовности учить языки общения.

Дмитрий Бутрин

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