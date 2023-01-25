Язык до «Яндекса» доведет

В рейтинге лучших работодателей FutureToday в 2022 году произошли наиболее крупные изменения за все годы его составления. В пятерке общего рейтинга, исследующего ожидания студентов и выпускников университетов, теперь нет иностранных компаний; лучший по всем параметрам — «Яндекс», в топ-5 работодателей впервые вошел «Тинькофф», множество же бывших лидеров, от Google до McKinsey, покинули и рейтинг, и Россию. Новые игроки на рынке труда, впрочем, по-прежнему готовы работать за пределами РФ, наращивают зарплатные ожидания из-за низкой безработицы и теперь ценят крупные индустриальные компании — УГМК, «Мосэнерго» и «Красцветмет».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Исключительную консервативность рейтинга карьерных ожиданий компании FutureToday, проявленную в ходе предыдущих шести масштабных опросов (в прошлом году — 21,3 тыс. выпускников российских университетов) о предпочтениях работодателей, смогли изменить лишь огромные перемены на рынке труда в 2022 году. Уход из России ограниченной (см. “Ъ” от 20 января) группы топ-работодателей значимо изменил списки лучших работодателей: сокращение их разнообразия при явном снижении безработицы улучшило положение большинства российских и оставшихся здесь иностранных нанимателей.
Общий рейтинг
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Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов 30 ведущих вузов России.
Пятерка лидеров общего рейтинга теперь выглядит совершенно «российской» — по порядку это «Яндекс», «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф». Последний в пятерке лидеров впервые, и его отрыв от ближайших конкурентов, «Озона» и Microsoft, выглядит довольно значительно. Рейтинг для целевых аудиторий выпускников также возглавляет «Яндекс», выигравший в этом году конкуренцию у «Росатома», далее идут «Газпромнефть», СИБУР и Сбербанк. Наконец, номинация «Лучшие из лучших» (выбор студентов среди самых востребованных работодателями факультетов) теперь «сверху» очень напоминает общий рейтинг: тот же «Яндекс» на первом месте, далее Сбербанк, «Озон», VK и «Тинькофф»: все растущая востребованность массовой профессии программистов делает крупные ритейл-структуры прямыми конкурентами на рынке труда IT и технологическим компаниям.
Рейтинг «лучшие из лучших»
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Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов 10 самых востребованных работодателями факультетов России.
Наиболее интересны изменения в рейтинге целевых аудиторий. В нем можно, по крайней мере «на глаз», оценить масштабы потерь профессиональных сервисов, поскольку пять присутствующих в топ-30 компаний, созданных в этом секторе «взамен» ранее работавших в РФ компаний западных сетей, в них есть — это KEPT (ранее KPMG), ДРТ (Deloitte), «Яков и партнеры» (на базе бывшей McKinsey), B1 (экс-EY) и «Технологии доверия» (ранее известная на российском рынке как PwC). Все они потеряли в привлекательности, и все остались в списках наиболее привлекательных работодателей, списки при этом дополнились такими неожиданными ранее лучшими работодателями РФ, как «Красцветмет» и «Мосэнерго», а также вошедшим наконец в список УГМК и ранее не присутствовавшим в «целевом» списке «Тинькофф», в целом ставшим важным институтом на рынке труда.
Рейтинг целевых аудиторий
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Рассчитывается по данным опроса студентов старших курсов только целевых факультетов каждой компании-участника. В расчет рейтинга целевых аудиторий могут включаться целевые аудитории за пределами топ-30 ведущих вузов.
Напомним, что одним из основных опасений 2022 года была угроза потенциального роста безработицы после ухода иностранных компаний из РФ — значительная часть лидеров рынка нанимает новый персонал в мегаполисах и Москве, при этом рейтинг FutureToday демонстрирует рост «москвоцентризма» выпускников. При сужении рынка безработица, однако, падает — и выпускники это отлично понимают: ожидаемая ими стартовая зарплата в 2022 году выросла на 13% (на 12% в столицах и на 15% в регионах). Хотя 47% опрошенных признают, что карьеру им теперь строить труднее, комфортной сумму дохода до 100 тыс. руб. считает теперь лишь 4% опрошенных студентов, 23% такой признают сумму в 100–200 тыс., 25% — 200–300 тыс. Эти деньги выпускники по-прежнему готовы искать за пределами РФ: 69% в той или иной степени готовы к работе вне России, лишь 21% не готовы в принципе, но лишь 11% ее там активно ищут.
Из других выявленных черт участников опроса — резкое сокращение среди них слушателей подкастов, особая популярность в их среде «1984» Оруэлла и «451° по Фаренгейту» Брэдбери (наряду с «Преступлением и наказанием» и фильмом «Интерстеллар»), поголовное использование Telegram и любовь к российским хип-хоперам из Осетии — MiyaGi & Andy Panda (процитируем строчку из их хита «Патрон», кажется, отчасти релевантную рейтингу работодателей и общему весьма сдержанному к текущим общественно-политическим обстоятельствам настроению дуэта — «Тут каждый, кто бил, добивая, нашел личную выгоду и свой интерес»). Кроме того, впервые готовность изучать английский язык и другой иностранный язык в этой среде сравнялись (по 8% — английский многие уже выучили), а готовность учиться языку программирования, 13%, выше готовности учить языки общения.