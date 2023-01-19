Куда уйти IT

Среди крупных IT-компаний лучшим местом для работы в 2022 году, по оценке «Хабр Карьеры», стала группа «Ланит», которая в 2021 году была на втором месте. Вторую и третью строчки соответственно заняли разработчик облачной системы для автоматизации бизнес-процессов «Тензор» и холдинг VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с рейтингом лучших работодателей в IT-сфере от портала «Хабр Карьера», который ведет его с 2019 года. По данным портала, в 2022 году в голосовании рейтинга участвовало более 20 тыс. сотрудников IT-компаний, всего в голосовании приняли участие более 4 тыс. организаций. Среди крупных компаний (более 5 тыс. сотрудников) победила группа компаний «Ланит» с оценкой 4,73 из 5 возможных баллов. Владелец группы Филипп Генс также был среди лидеров богатейших владельцев российских IT-компаний, его состояние оценивается в 99,87 млрд руб. (см. «Ъ» от 9 августа 2022 года).

В 2021 году ГК «Ланит» занимала второе место после Luxoft, однако после начала военной операции на Украине компания покинула РФ.

На второй строчке в 2022 году среди лучших работодателей в IT — разработчик облачной системы для автоматизации бизнес-процессов «Тензор» с рейтингом 4,68, а на третьем — холдинг VK (4,67). Обе компании в 2021 году не входили в рейтинг «Хабр Карьеры».

Среди больших компаний (1–5 тыс. сотрудников) победителем стал разработчик программного обеспечения для бизнеса Aston с рейтингом 4,81. Компания была основана в 2022 году на базе российского офиса победителя рейтинга 2021 года польского разработчика ПО Anderson. На втором месте по итогам 2022 года оказался разработчик автоматизации документооборота АО «Гнивц» с рейтингом 4,79, на третьем — «Европлан» (4,77). По результатам 2021 года «Европлан» занимал второе место с рейтингом 4,78, АО «Гнивц» не попало в топ-3.

В средних компаниях (от 100 до 1 тыс. сотрудников) полностью сменилась тройка лидеров. В 2021 году на первом месте была социальная сеть NUTSon, на втором — разработчик мобильных игр WannaPlay, на третьем — телекоммуникационная компания Runexis. По итогам прошлого года победителем среди IT-работодателей в среднем сегменте стал сервис по выкупу автомобилей CarPrice с рейтингом 4,91, на втором месте — разработчик ПО Solid Clouds (4,90), тройку лидеров замкнул разработчик ПО Usetech (4,89).

Тимофей Корнев