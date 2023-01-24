Песков опроверг данные CNN о мобилизации еще 200 тыс. человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сведения CNN о том, что в России намерены мобилизовать еще 200 тыс. человек для участия в военной операции на Украине.

Господина Пескова спросили, является ли эта информация такой же недостоверной, как и появлявшиеся ранее слухи об этом в соцсетях. «Да. Является»,— ответил он (цитата по ТАСС).

В своем материале CNN ссылается на заявления американских и западных официальных лиц, знакомых с разведданными. По данным издания, новая волна мобилизация в России «будет более спокойной по сравнению с первой», когда президент объявил ее по телевидению. CNN пишет, что Кремль начал проводить опросы внутри страны, чтобы оценить популярность очередной мобилизации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек