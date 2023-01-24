Дума разрешила не публиковать декларации о доходах парламентариев

Госдума во вторник одобрила во втором чтении законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Согласно документу, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания», а после этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года. Информация о доходах депутатов (включая и оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах законодательных органов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Перед вторым чтением проекта профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку, распространяющую эту норму на депутатов Госдумы и членов Совета федерации. Порядок обеспечения доступа к этой информации будут определять регламенты обеих палат Федерального собрания.

«Речь не идет об уменьшении контроля»,— заверил депутатов на заседании 24 января соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, подчеркнув, что проверка деклараций на антикоррупционную составляющую «все равно будет происходить». «Почему информация должна быть обезличенной? Какая польза будет избирателю от такой информации?» — поинтересовался депутат от КПРФ Алексей Куринный. Господин Крашенинников ответил, что защита персональных данных должна быть «как у частных лиц, так и у публичных».

Также в вариант второго чтения вошла поправка коммунистов, согласно которой председатели региональных парламентов смогут работать только на профессиональной основе и, соответственно, будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах. Кроме того, была одобрена поправка фракции ЛДПР, согласно которой отсутствие регионального или муниципального депутата на заседаниях соответствующего парламента без уважительных причин в течение шести месяцев подряд станет основанием для досрочного прекращения его полномочий.

В итоге за принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 325 депутатов, против были 25, воздержался 21.

Ксения Веретенникова