Гранты особого назначения

Фонд президентских грантов в четверг подвел итоги своего первого в 2023 году конкурса. Самую крупную сумму получил Русфонд на создание отечественной базы доноров костного мозга. Среди наиболее важных инициатив, удостоившихся господдержки, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил также проекты по реабилитации участников специальной военной операции и по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также инициативы, реализуемые на территории новых регионов России. Впрочем, от НКО самих этих территорий поступило только пять заявок, а гранты получили три организации из Луганской народной республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

12 января первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко рассказал об итогах очередного конкурса президентских грантов, в рамках которого НКО получают бюджетные средства на реализацию своих проектов. Конкурсы проводятся два раза в год, с 2017 года — через специально учрежденный одноименный фонд. По итогам первого конкурса 2023 года финансовую поддержку получили 1845 НКО на общую сумму 4,3 млрд руб. Еще 2 млрд выделены на поддержку НКО на региональном уровне, а 3,8 млрд руб. организации привлекут сами в качестве софинансирования.

Самый большой грант — 63 млн руб.— получил проект Русфонда, направленный на развитие отечественной базы потенциальных доноров костного мозга для лечения детей и взрослых с раком крови и наследственными болезнями, для которых трансплантация костного мозга является единственным шансом на жизнь. На втором месте — заявка на проведение экологического волонтерского турнира «Евразийский кубок чистоты» (37,9 млн руб.), который организует общественная организация «Чистые игры». АНО «Центр поиска пропавших людей» получил 32,3 млн руб. на проект по повышению квалификации добровольцев, участвующих в поисках без вести пропавших людей. На патриотическую акцию «Диктант Победы», которую организует Музей победы, выделен грант в размере 27,2 млн руб. Наконец, замыкает пятерку самых крупных в этом конкурсе грантов популярная акция «Тотальный диктант», которую ежегодно организует одноименный фонд поддержки языковой культуры граждан.

Подводя итоги конкурса, Сергей Кириенко перечислил направления проектов, которые посчитал достойными особого внимания. «Хотел бы здесь сказать спасибо российским социально ориентированным некоммерческим организациям, они очень оперативно реагируют на потребности, которые возникают»,— заявил чиновник, отметив, что 221 НКО получит 881 млн руб. (включая софинансирование) на реализацию проектов, связанных с военно-патриотическим воспитанием и начальной военной подготовкой молодежи. Изначально заявки на конкурс планировалось принимать до 15 октября 2022 года, но этот срок был продлен до 31 октября специально для проектов, связанных с поддержкой участников спецоперации и их семей, напомнил господин Кириенко.

Главными отличиями нынешнего конкурса от предыдущих стали участие в нем НКО из новых регионов России, а также новое тематическое направление по поддержке семей участников спецоперации и мобилизованных. По итогам конкурса поддержку получат 111 таких проектов на 231 млн руб. Также в число победителей вошли заявки, направленные на реабилитацию участников спецоперации: поддержку получат 23 инициативы на 68 млн руб.

Отдельно Сергей Кириенко обозначил инициативы, которые будут реализовываться на территории новых субъектов РФ: организаторы конкурса насчитали 47 таких проектов с общим бюджетом в полмиллиарда рублей (из президентского фонда они получат 215 млн руб.). Из числа НКО, работающих на территории самих новых регионов, заявки на конкурс прислали пять организаций из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей заявок не поступило. Три проекта (все из ЛНР) получат гранты на сумму 1,8 млн руб., проекты из ДНР пока остались без государственной поддержки.

Традиционно на первом месте среди проектов-победителей оказались инициативы в области охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни (поддержано 378 инициатив на общую сумму 733,1 млн руб.). Также в первую тройку популярных грантовых направлений входят социальное обслуживание и социальная поддержка и защита граждан (321 проект на 794,7 млн) и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — по этой тематике гранты получили 253 проекта на сумму 586,7 млн руб.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров