Отпуск за свой учет

Госдума во вторник внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны будут уведомлять о своих не связанных с работой заграничных поездках думскую комиссию по мандатным вопросам, а члены совета Думы, главы комитетов и комиссий — председателя палаты. Соответствующее постановление было принято по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Собеседники “Ъ” в нижней палате полагают, что внесение в регламент такой поправки может быть обусловлено вопросами безопасности в связи с заведенными Украиной и переданными в Интерпол уголовными делами в отношении российских парламентариев. Возможно, поэтому все фракции отнеслись к изменениям с пониманием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению спикера Вячеслава Володина, в Госдуме должны точно знать, кто из депутатов и зачем ездит за границу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению спикера Вячеслава Володина, в Госдуме должны точно знать, кто из депутатов и зачем ездит за границу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С предложением обязать депутатов уведомлять о своих выездах за границу, если они проходят не в рамках служебных командировок, Вячеслав Володин выступил в самом начале пленарного заседания Госдумы 24 января, в той его части, которая проходит в закрытом для СМИ режиме. Сообщивший об этом в своем Telegram-канале депутат Артем Прокофьев (КПРФ) добавил, что спикер предложил лидерам фракций «проанализировать, кто из депутатов Государственной думы выезжал в другие страны во время новогодних праздников, и продумать ответственность (за такие поездки.— “Ъ”)».

Позже председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в разговоре с «РИА Новости» предположил, что новая норма будет рекомендательной, ведь закон не ограничивает парламентариев в праве выезжать за границу.

«Могут быть уважительные причины, а могут быть поездки погулять»,— пояснил господин Морозов.

Но в случае, если поведение депутата будет признано неэтичным, «Дума может принять решение о его должностном статусе в палате, если речь идет о депутатах, занимающих руководящие должности», добавил глава комитета по контролю.

Постановление об изменении думского регламента днем во вторник внесла комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Согласно поправке, депутаты обязаны заблаговременно и в письменной форме уведомлять о своих зарубежных поездках, за исключением служебных командировок, думскую комиссию по мандатным вопросам. Члены совета нижней палаты, председатели комитетов и комиссий должны будут сообщать о выезде за границу лично спикеру Госдумы.

Выступая с докладом по этому вопросу, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский («Единая Россия») сообщил, что инициативу поддержали все фракции. Претензий к инициативе у депутатов действительно не возникло, только Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, кого должен будет уведомлять о своих заграничных поездках сам господин Володин, но ответа на этот вопрос так и не получил.

В итоге за изменение регламента проголосовали 374 депутата при списочном составе Думы 450 человек.

Источник в Госдуме сообщил “Ъ”, что раньше рекомендаций не выезжать за пределы страны на уровне палаты не было. По его словам, смысл этого решения в том, чтобы дать понять депутатам, что «в условиях специальной военной операции уезжать за границу неправильно». «Дружественные страны» — это тоже условное понятие, потому что и там можно устроить провокации, подчеркнул собеседник “Ъ”. Правда, по словам источников “Ъ”, в новогодние каникулы уже были случаи, когда некоторые депутаты выезжали за пределы России, но на этот раз все обошлось без проблем.

Другой источник “Ъ” в аппарате Думы напоминает, что прошлым летом «Единая Россия» уже вводила для своих депутатов ограничение на выезд без согласования. Он предполагает, что, по всей видимости, «в новогодние праздники имел место инцидент с кем-то из депутатов оппозиционных фракций», который и вызвал такую реакцию. При этом собеседник “Ъ” выразил уверенность, что «подавляющее большинство депутатского корпуса и сами понимают, что пока выезжать из страны не нужно, а для “непонятливых” теперь введут регламентную норму, но, скорее всего, на деле она не пригодится».

Заместитель главы фракции «Единой России» Евгений Ревенко подтвердил “Ъ”, что изменения в регламент распространяют на всю Думу практику, которая уже применялась для единороссов: с начала спецоперации фракция просила своих депутатов ставить руководство в известность о зарубежных поездках.

Опрошенные “Ъ” представители оппозиционных фракций новую инициативу в целом поддерживают. Так, Михаил Матвеев (КПРФ) полагает, что подобные меры будут способствовать укреплению депутатского авторитета. Кроме того, по его мнению, поправка к регламенту может быть напрямую связана с вопросами безопасности. «Руководство Госдумы должно знать, где находится депутат, который попал под санкции, особенно если против него возбуждено уголовное дело на Украине. Появление депутатов в недружественных странах может даже привести к их задержанию и экстрадиции»,— поясняет коммунист.

«Большинство из нас, в том числе и я, имеют уголовные дела на Украине с угрозой пожизненного заключения, и эти дела уже переданы в Интерпол,— не возражает против нововведений депутат Николай Новичков (“Справедливая Россия — За правду”).— Для украинских вооруженных сил депутаты — это обменный фонд, и они будут торговаться с нами для того, чтобы обменять их на военнослужащих Украины, которые находятся у нас в плену. Вместо того чтобы поменять на наших ребят, будут менять на депутатов Госдумы — вот это самое страшное». По мнению господина Новичкова, эту норму регламента можно даже ужесточить, обязав депутатов не просто уведомлять о поездке, а просить разрешение на выезд.

«Мы понимаем причины, по которым эта инициатива появилась. На фоне обостренной обстановки все действия публичных политиков рассматриваются обществом под огромной лупой. И это закономерно,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЛДПР.— Поэтому обязательство держать руководство фракции и парламента в курсе предстоящих иностранных поездок — это превентивная мера, которая лишний раз дает понять, сколь важно депутатам в это время быть предельно ответственными. Кроме того, периодически возникает необходимость оперативно собрать совет Думы для принятия решений, и надо понимать, где находятся члены совета и главы комитетов».

«Для депутатов фракции “Новые люди” в Госдуме новый порядок выезда за границу никакой проблемы не представляет,— заверил “Ъ” руководитель фракции Алексей Нечаев.— В условиях спецоперации это абсолютно адекватная мера. Уведомительный порядок не предполагает запретов или ограничений. Границы должны быть открыты для всех граждан России, включая депутатов. Но соответствующие структуры органа госвласти имеют право знать, куда депутаты собираются в отпуск. Время сейчас непростое, и такая мера в том числе поможет обезопасить самих депутатов».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина