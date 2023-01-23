Эксперт почти не виден

Эксперты комитета Госдумы по контролю признали неудовлетворительной работу экспертных советов при думских комитетах. Проанализировав открытую информацию об этих структурах, они обратили внимание на недостаток новостей о работе советов, плохую архитектуру сайтов, отсутствие протоколов и повесток заседаний. В последние годы влияние экспертных советов при комитетах уменьшается, им на смену приходят межфракционные рабочие группы, отмечает политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале весенней сессии Госдумы комитет по контролю разослал депутатам «Бюллетень парламентского контроля». В этом документе за подписью председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия»), в частности, представлен анализ публичной работы экспертных советов (ЭС) думских комитетов (доклад подготовил ЭС при комитете по контролю). Всего в Думе создано 64 таких совета при 27 из 32 комитетов (их нет при комитетах по законодательству, по делам СНГ, по международным делам, по просвещению и по физкультуре и спорту). Больше всего ЭС при комитете по промышленности (15).

Проанализировав открытые данные с сайтов комитетов, эксперты комитета по контролю пришли к выводу о неудовлетворительной эффективности работы ЭС, низком уровне прозрачности деятельности и информационного сопровождения. По их оценкам, реально функционируют только 33 из 64 ЭС.

На сегодняшний день отсутствует нормативный акт, регулирующий деятельность этих советов. При анализе учитывались такие критерии, как наличие у ЭС отдельного сайта или раздела, а также протоколов о прошедших заседаниях, доступность и полнота информации о членах, частота заседаний, степень независимости состава совета от комитета.

Новости о деятельности любого совета можно найти только через поисковый запрос на сайте комитета, ни разу не были опубликованы новости об активности 31 из 64 советов, отмечается в бюллетене. Так, на сайте комитета по информационной политике написано, что ЭС при нем функционирует с 2014 года, однако «нет никакой информации о его активности». На нескольких сайтах при поисковом запросе можно найти ссылку на страницу ЭС, однако перейти на нее не получается (в частности, так происходит на сайтах комитетов по вопросам собственности и по культуре).

Многие советы были сформированы осенью 2021 года, то есть в новом созыве Думы, но уже «существует тренд на игнорирование необходимости размещения протоколов заседаний», отмечают эксперты. Такой протокол был опубликован только единожды — 15 апреля 2022 года советом по цифровой трансформации финансового рынка при комитете по финансовому рынку. По информации на сайтах комитетов, только 10 ЭС проводили заседания с 2021 года.

Лишь чуть больше трети советов (23) опубликовали свои составы. Исходя из этих данных, наибольшее количество членов в ЭС по строительству и проблемам долевого строительства (70), наименьшее — в совете при комитете по безопасности и противодействию коррупции (9). Чаще всего в советах представлены коммерческие компании (37% членов), федеральные госслужащие (18%) и профильные ассоциации (13%). С точки зрения отраслевой принадлежности чаще других в ЭС входят специалисты банковской сферы, сотрудники нефтегазового комплекса и промышленных предприятий. Только шесть советов полностью независимы и не имеют в своем составе представителей комитета, отмечается в докладе. При этом в ЭС комитета по безопасности все девять членов совета являются представителями того же комитета.

Авторы исследования особенно обращают внимание на состав ЭС при комитете по бюджету, в котором участвуют представители международных компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции. В целом же эксперты комитета по контролю приходят к выводу, что на данный момент нельзя сказать, насколько ЭС «способны влиять на качество принимаемых законов».

Это мнение экспертов, комитет по контролю частично его разделяет, пояснил “Ъ” первый заместитель главы этого комитета Михаил Романов («Единая Россия»). По его словам, сейчас в Думе проводится работа по модернизации сайтов комитетов. При этом сам депутат Романов работает с «личными экспертами, так как это эффективнее».

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) считает, что ЭС ее комитета «работает замечательно». По словам госпожи Останиной, в прошлом году прошло пять заседаний совета, а его эксперты помогли в подготовке законопроектов о запрете энергетиков и ЛГБТ-пропаганды.

Потребность в экспертах в Госдуме существовала всегда: у депутатов нет такого мощного госаппарата, как в министерствах, поэтому к законотворчеству активно привлекаются юристы и общественники, отмечает член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук. По его мнению, в последние годы влияние экспертных советов при комитетах уменьшается, им на смену приходят межфракционные рабочие группы и совещания с профильными органами власти — этот тренд задал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, говорит эксперт, теперь фракции, а не комитеты оценивают политические риски и последствия внесения или принятия тех или иных законопроектов. Сами же депутаты предпочитают собирать мнения отдельных экспертов, которым доверяют, или отраслевых бизнес-ассоциаций, заключает политолог.

Мария Макутина