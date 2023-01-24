Премьер Нидерладнов допустил покупку 18 танков Leopard 2 у Германии для поставок Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна может приобрести у Германии полученные в аренду 18 танков Leopard 2 и направить их Украине. По его словам, Нидерланды готовы на это в рамках пакета военной помощи совместно с другими странами, в том числе с Финляндией и Португалией.

«Мы взяли их в аренду, то есть мы можем их купить, то есть мы можем пожертвовать их»,— сказал Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, Нидерланды с большим уважением относятся к запросу Украины. Вместе с тем премьер подчеркнул, что решение о поставках еще не принято.

О готовности поставить Украине танки немецкого производства Leopard сообщали Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Португалия выразила готовность обсуждать вопрос поставок этих танков с западными партнерами. По информации СМИ, Leopard также может поставить Норвегия. В Германии заверили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2.

За ситуацией на Украине в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян