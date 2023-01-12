За золотом не заржавело

Стоимость золота на мировом рынке после восьмимесячного перерыва поднялась выше $1,9 тыс. за унцию. Котировки уверенно растут с начала года, тогда как стоимость других драгоценных металлов остается стабильной. Во многом это связано с инвестиционным характером золота, на которое вырос спрос на фоне снижения ожиданий резкого подъема ставки ФРС. Поддержку ценам оказывает и рекордный спрос на благородный металл со стороны центробанков развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Стоимость золота на мировом спот-рынке 12 января впервые за восемь месяцев поднялась выше уровня $1,9 тыс. за тройскую унцию. По данным Investing.com, в ходе торгов котировки достигали $1901,69 за унцию, максимума с 5 мая 2022 года. Удержаться выше круглой отметки котировкам не удалось, и к 19:00 цена опустилась до $1891 за унцию. Однако даже с учетом коррекции с начала года золото подорожало на 3,7%.

Рост котировок золота происходит на фоне менее устойчивого движения цен других драгоценных металлов. Так, стоимость серебра достигла отметки $23,75 за унцию, что на 1% ниже значений конца декабря. Котировки платины снизились на 0,15%, до $1068,3 за унцию, палладий потерял в цене 0,8%, до $1778,3 за унцию.

Обновление многомесячного максимума по золоту произошло на фоне ослабления американской валюты.

В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до семимесячного минимума — 102,32 пункта, что на 0,7% ниже значений среды.

Снижение курса американской валюты происходит на фоне публикации данных по инфляции в США, которые снизили вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС.

Впрочем, интерес к золоту поддерживает высокие геополитические риски. Как отмечает портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова, они привели к рекордному спросу со стороны центральных банков на благородный металл, что может свидетельствовать об ускорении процесса потери долларом статуса исключительной мировой резервной валюты. По данным World Gold Council (WGC), в ноябре центробанки мира закупили почти 50 тонн металла в резервы.

Котировки остальных драгоценных металлов отстают от динамики цен на золото из-за более высокой доли промышленного спроса, который страдает на фоне замедляющегося роста мировой экономики.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2023 год — до 1,7%, что почти вдвое ниже прогноза полугодовой давности. «На палладий, платину и серебро сильнее давит глобальная рецессия. Золото в этом смысле лучше защищено: ювелирные украшения покупают вне зависимости от кризисов»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

В сложившихся условиях расхождение цен драгоценных металлов продолжится, считают участники рынка. «Наблюдаемое снижение показателей новых заказов в ключевых экономических регионах свидетельствует о приближении рецессии. При этом увеличение доли глобального нерентабельного предложения (в связи с высокой инфляцией производственных затрат) может привести к тому, что структура спроса и предложения начнет оказывать влияние на цену на металл, которая может превысить отметку в $2 тыс. за унцию в этом году»,— полагает Ирина Прохорова.

«Пока видим устойчивый восходящий тренд»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Дальнейшее движение котировок, по его словам, будет зависеть от американской статистики, инфляции, в целом от показателей американской и мировой экономики.

Виталий Гайдаев