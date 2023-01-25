Господдержка авиакомпаний пошла на снижение

Минтранс впервые публично дал перевозчикам понять, что рекордная господдержка 2022 года сократится. Пока в бюджете заложено лишь 25 млрд руб. против прошлогодних 100 млрд руб., и если раньше источники в Минтрансе рассчитывали как минимум на двукратный рост финансирования, то теперь таких надежд нет. Тем не менее Минтранс рассчитывает на рост пассажиропотока на 6% по итогам года, до 101 млн человек, что собеседники “Ъ” в отрасли считают сомнительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минтранс впервые подтвердил будущее снижение гоcподдержки для авиакомпаний после рекордных объемов 2022 года, объяснив это тем, что перевозчики постепенно выкупают самолеты из финансового лизинга. Как заявил 24 января министр транспорта Виталий Савельев, ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов». В 2022 году правительство заплатило авиакомпаниям за перевозку пассажиров на внутренних рейсах почти 100 млрд руб. Пока субсидию продлили с ноября 2022 года по март 2023 года, выделив 25,3 млрд руб. Прежде источники в Минтрансе неоднократно говорили об увеличении этой суммы, но теперь собеседники “Ъ” в министерстве на это не рассчитывают.

Часть собеседников “Ъ” интерпретировала заявления господина Савельева так, что субсидии сократятся именно для тех перевозчиков, которые смогли выкупить часть самолетов. Но большинство отмечает, что это бы странно дискриминировало такие авиакомпании, которые так и не смогли получить средства ФНБ на льготный выкуп иностранной техники под 1,5% годовых. По данным “Ъ”, ни «Аэрофлот», выкупивший 18 самолетов, ни Utair, который приобрел 35 Boeing, к инструментам госпомощи в своих сделках не прибегали. При этом, по данным источников “Ъ” в отрасли, перевозчики уже выкупили все самолеты в финансовом лизинге, которые были доступны на рынке, а возможности выкупа бортов в операционном лизинге в 2023 году выглядят маловероятными из-за санкций.

Учитывая, что в бюджете на 2023 год на субсидии исходно заложено вдвое меньше средств, поиск механизма перераспределения и сокращения выплат был неизбежен, считает аналитик по транспорту Елена Сахнова. Трактовка, согласно которой выплаты будут сокращены тем перевозчикам, которые выкупили самолеты, не лишена логики, отмечает она, поскольку такие компании смогут зарабатывать на собственных лайнерах на международных рейсах. С другой стороны, эксперт соглашается с источниками “Ъ” в авиакомпаниях, которые отмечают, что это будет дискриминировать тех, кто смог перевести флот из иностранной юрисдикции, но продолжает платить российским лизингодателям.

Несмотря на сокращение субсидий, Минтранс ожидает роста пассажиропотока с 95 млн до 101 млн человек в 2023 году. Источники “Ъ”, близкие к Минтрансу, считают такой показатель «заниженным для перестраховки», тогда как другим собеседникам “Ъ” в отрасли он кажется едва ли выполнимым. Ожидаемый рост показателей вызван тем, что «Победа» и S7 смогли «дебермудизировать» часть своих лайнеров только в конце высокого сезона 2022 года. Загрузка кресел, по данным источника “Ъ”, близкого к Минтрансу, в среднем по году превышала 84%, а в третьем квартале — 89%, что «говорит о максимально эффективном использовании ресурсов». Оппоненты отмечают, что эти цифры говорят лишь о лимите спроса при искусственном сдерживании тарифов.

АКРА в своем базовом сценарии исходит из того, что в 2023 году пассажиропоток перевозчиков будет сопоставим с прошлогодним уровнем. При этом директор группы корпоративных рейтингов агентства Александр Гущин согласен с собеседниками “Ъ” в отрасли в том, что аэропорты юга РФ едва ли откроются до конца года.

Крупные субсидии в 2022 году позволяли перевозчикам удерживать тарифы на внутренних рейсах, тогда как часть клиентов на международных рейсах была готова лететь любой ценой, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. В 2023 году степень покрытия издержек отрасли из бюджета очевидно заставит авиакомпании повышать тарифы, полагает он, что должно сказаться на пассажиропотоке.

Айгуль Абдуллина